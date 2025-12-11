Минпромторг России предложил создать свой аналог Октоберфеста

Опубликовано: 11.12.2025 15:42 , Обновлено: 11.12.2025

Министерство промышленности и торговли России (Минпромторг) предложили организовать свой аналог знаменитого немецкого пивного фестиваля Октоберфеста. Специализированные пивные ярмарки рассчитывают использовать в качестве площадки для продвижения продукции российского производства.

По информации российского издания “КоммерсантЪ”, Минпромторг уже подготовил проект федерального закона по формированию “национальной модели торговли”, предусматривающий в том числе новые меры поддержки российских пивоваров.

По мнению профильных экспертов, опрошенных изданием, специализированные ярмарки и фестивали, наподобие немецкого Октоберфеста, будут особенно полезны для небольших пивоварен, у которых мало шансов пробиться даже на внутренний рынок в условиях серьёзной конкуренции.

Гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель, в свою очередь, отметил, что подобные мероприятия могут помочь популяризировать “культуру потребления пива” среди россиян, что, по его мнению, пошло бы на пользу всей отрасли.

Пока же, как заметил “КоммерсантЪ”, продажи пива в России, как и его производство, постепенно снижается. Согласно официальным данным Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, с начала этого года выпуск напитков брожения упал на 0,5% (относительно аналогичного периода прошлого года) - до 845,8 млн декалитров:

производство пива крепостью до 8,6% - снизилось на 1,1%,

крепостью выше 8,6% — на 7,2%.

В России установили новый ГОСТ на пиво. Что таким не является?

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в октябре этого года в России Heineken переименовали в “Бочкарёв”. Впрочем, речь не о самом пиве, а о холдинге, созданном на базе российской “дочки” нидерландской Heineken после ухода компании из России в августе 2023 года. Изначально бывшие заводы Heineken в России переименовали в “Объединенные пивоварни”, а с 1 ноября получат новое название - “Пивоварни Бочкарёв”.

В России Heineken переименовали в «Бочкарёв»