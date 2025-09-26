В России установили новый ГОСТ на пиво. Что таким не является?

Опубликовано: 26.09.2025 14:22 , Обновлено: 26.09.2025

Аналог белорусского Госстандарта - Росстандарт - впервые с 2012 года обновил ГОСТ для пива. Такое решение в ведомстве приняли из-за желания более жёстко обозначить, что пивом является, а что нет.

Ранее эксперты писали, что российские компании, пользуясь отсутствием проверок, часто снижают обязательную долю солода для сокращения себестоимости. В итоге, выпускают под видом пива пивные или околопивные напитки.

Согласно новому ГОСТу, пивом в России может называться только пивоваренная продукция, этиловый спирт в которой образовался через брожение пивного сусла из солода, хмеля или хмелепродуктов. Добавление спирта и ароматизаторов не допускается.

Но есть нюанс, новый ГОСТ должен начать действовать с 2027 года, а крупные пивовары рассчитывают растянуть переходный период.

А что в Беларуси?

В Беларуси действует СТБ 395-2005, согласно которому пивом в стране может быть светлым, полутёмным итёмнымм. Пивом считается - “прозрачная пенящаяся жидкость без осадка и посторонних включений”. Также сорта делятся по плотности и способу обработки.

Мало того, высота пены, согласно СТБ, у белорусского пива должна быть, если продается в таре — 30 мм, на розлив — 25 мм.