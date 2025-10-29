Опубликовано: 29.10.2025 09:14 , Обновлено: 29.10.2025

В России Heineken переименовали в "Бочкарёв". Речь не о самом пиве, а о холдинге, созданном на базе российской "дочки" нидерландской Heineken после ухода компании из России в августе 2023 года. Изначально бывшие заводы Heineken в России переименовали в "Объединенные пивоварни", а с 1 ноября получат новое название - "Пивоварни Бочкарёв".

О масштабном ребрендинге одного из крупнейших производителей пива в России сообщило издание “КоммерсантЪ”. По их информации, холдинг «Объединенные пивоварни» сменил название основного своего юридического лица ещё 23 октября. В холдинге подтвердили, что уже с 1 ноября компания окончательно переходит на новое имя. Его в компании позиционируют как проявление “преемственности и уважения к историческому наследию, пивоваренным традициям и национальной культуре”.

“Решение о смене названия отражает новый этап развития компании и ее стремление укрепить позиции на российском рынке”,— заявили в пресс-службе компании.

Что касается самого бренда пива “Бочкарёв”, который решили вынести в обновлённое название холдинга, по данным производителя, он входит в топ-4 самых продаваемых в стране марок пива. Изначально пиво под брендом “Бочкарёв” выпускала компания “Браво Интернешнл”, созданная в Санкт-Петербурге ещё в 1993 году группой исландских бизнесменов. В 2002 году компания передала свои права на бренд дочке Heineken, продав свой пивной бизнес в России за 400 млн. долларов.

По мнению владельца бренд-агентства Kaufman Станислава Кауфмана, нынешний ребрендинг российского пивоваренного холдинга - это попытка компании продвинуть на рынке свою новую флагманскую марку. Специалист отметил, что после смены собственника российский холдинг лишился многих своих популярных брендов,таких как Heineken и Amstel. Это не может не отразиться на общей доле компании на рынке. В ребрендинге Кауфман усмотрел попытку занять образовавшуюся на рынке после ухода транснациональных компаний нишу и укрепить позиции бренда «Бочкарёв».

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