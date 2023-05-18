Минчан призвали сдавать чугунные миски и рулетки. Куда и зачем?

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Опубликовано: 18.05.2023 17:39 , Обновлено: 19.05.2023

Жителей столицы пригласили 1 июня посетить одно мероприятие, и при этом рекомендуют захватить с собой чугунную посуду и не только. Например, можно принести краску или старые газеты и много чего еще.

Предприятия “Минское городское жилищное хозяйство” и “Фауна города” в рамках празднования Международного дня защиты детей приглашают поучаствовать в благотворительной акции «Лапа дружбы», сообщает телеграмм-канал “ЖКХ Минск Официально”.

Что там будет

для детей предусмотрена развлекательная программа;

пройдет благотворительный сбор «Коробка добра» для питомцев ГП “Фауна города”.

Что нужно:

миски (желательно чугунные, пластмассовые, металлические, эмалированные, можно б/у);

пластмассовые туалетные лотки;

газеты и журналы в качестве подстилочного материала;

комбинезоны для собак, находящихся в открытых вольерах (разных размеров, можно б/у);

масляная краска по металлу (RAL6029 зеленый, RAL3032 рубиновый);

рулетки, поводки, переноски;

бинты обычные стерильные, бинты для катетеров;

корм.

Привозить гуманитарную помощь можно, начиная с 19 мая по адресу: ул. Гурского, 42 (первый этаж) с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

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выставка кошек и собак, содержащихся на предприятии ГП “Фауна города”, в ходе которой можно не только пообщаться с животными, но и выбрать себе четвероногого друга;

мастер-классы от ветеринара по уходу за животными и от кинолога по дрессировке собак;

аниматор с конкурсной программой и призами;

ребятам будет предоставлена возможность по росписи стен дворика в Гостинице для животных;

тематическая фотозона, аквагрим и сладкий стол с чаепитием и многое другое.

Кроме того, желающие смогут посетить с экскурсией предприятие ГП “Фауна города” и выгулять животных (пройдя инструктаж).

Мероприятие состоится 1 июня в 10.00 на улице Тышкевичей, 1.

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