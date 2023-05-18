Минчан призвали сдавать чугунные миски и рулетки. Куда и зачем?
Жителей столицы пригласили 1 июня посетить одно мероприятие, и при этом рекомендуют захватить с собой чугунную посуду и не только. Например, можно принести краску или старые газеты и много чего еще.
Предприятия “Минское городское жилищное хозяйство” и “Фауна города” в рамках празднования Международного дня защиты детей приглашают поучаствовать в благотворительной акции «Лапа дружбы», сообщает телеграмм-канал “ЖКХ Минск Официально”.
Что там будет
- для детей предусмотрена развлекательная программа;
- пройдет благотворительный сбор «Коробка добра» для питомцев ГП “Фауна города”.
Что нужно:
- миски (желательно чугунные, пластмассовые, металлические, эмалированные, можно б/у);
- пластмассовые туалетные лотки;
- газеты и журналы в качестве подстилочного материала;
- комбинезоны для собак, находящихся в открытых вольерах (разных размеров, можно б/у);
- масляная краска по металлу (RAL6029 зеленый, RAL3032 рубиновый);
- рулетки, поводки, переноски;
- бинты обычные стерильные, бинты для катетеров;
- корм.
Привозить гуманитарную помощь можно, начиная с 19 мая по адресу: ул. Гурского, 42 (первый этаж) с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
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- выставка кошек и собак, содержащихся на предприятии ГП “Фауна города”, в ходе которой можно не только пообщаться с животными, но и выбрать себе четвероногого друга;
- мастер-классы от ветеринара по уходу за животными и от кинолога по дрессировке собак;
- аниматор с конкурсной программой и призами;
- ребятам будет предоставлена возможность по росписи стен дворика в Гостинице для животных;
- тематическая фотозона, аквагрим и сладкий стол с чаепитием и многое другое.
Кроме того, желающие смогут посетить с экскурсией предприятие ГП “Фауна города” и выгулять животных (пройдя инструктаж).
Мероприятие состоится 1 июня в 10.00 на улице Тышкевичей, 1.
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