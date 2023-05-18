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Минчан призвали сдавать чугунные миски и рулетки. Куда и зачем?

Минчан призвали сдавать чугунные миски и рулетки. Куда и зачем?
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Жителей столицы пригласили 1 июня посетить одно мероприятие, и при этом рекомендуют захватить с собой чугунную посуду и не только. Например, можно принести краску или старые газеты и много чего еще.

Предприятия “Минское городское жилищное хозяйство” и “Фауна города” в рамках празднования Международного дня защиты детей приглашают поучаствовать в благотворительной акции «Лапа дружбы», сообщает телеграмм-канал “ЖКХ Минск Официально”.

Что там будет

  • для детей предусмотрена развлекательная программа;
  • пройдет благотворительный сбор «Коробка добра» для питомцев ГП “Фауна города”.

Что нужно:

  • миски (желательно чугунные, пластмассовые, металлические, эмалированные, можно б/у);
  • пластмассовые туалетные лотки;
  • газеты и журналы в качестве подстилочного материала;
  • комбинезоны для собак, находящихся в открытых вольерах (разных размеров, можно б/у);
  • масляная краска по металлу (RAL6029 зеленый, RAL3032 рубиновый);
  • рулетки, поводки, переноски;
  • бинты обычные стерильные, бинты для катетеров;
  • корм.

Привозить гуманитарную помощь можно, начиная с 19 мая по адресу: ул. Гурского, 42 (первый этаж) с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

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  • выставка кошек и собак, содержащихся на предприятии ГП “Фауна города”, в ходе которой можно не только пообщаться с животными, но и выбрать себе четвероногого друга;
  • мастер-классы от ветеринара по уходу за животными и от кинолога по дрессировке собак;
  • аниматор с конкурсной программой и призами;
  • ребятам будет предоставлена возможность по росписи стен дворика в Гостинице для животных;
  • тематическая фотозона, аквагрим и сладкий стол с чаепитием и многое другое.

Кроме того, желающие смогут посетить с экскурсией предприятие ГП “Фауна города” и выгулять животных (пройдя инструктаж).

Мероприятие состоится 1 июня в 10.00 на улице Тышкевичей, 1.

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