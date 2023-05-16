Фото странного животного произвело фурор в соцсетях. Кто это такой?

📷 Фото

Опубликовано: 16.05.2023 14:19 , Обновлено: 16.05.2023

Пользователи соцсетей ломают голову над очередной фотографией-загадкой. Очередным поводом стала фотография необычного животного, снятого в Кнышинской пуще, расположенной в в Подляском воеводстве Польши. С первого взгляда трудно понять, что за лесной зверь попал в кадр фотографа. А сколько времени понадобится вам, чтобы решить эту загадку?

Удивительным кадром из разряда оптических иллюзий [поделился](http://<iframe src=“https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fzpppn%2Fposts%2Fpfbid02nYWLdGS7XodXGHbRXSKFsgW8Q3ynx4E9hySob1oHh5xQJViR4ctkKYaJpkBr2bbZl&show_text=true&width=500” width=“500” height=“488” style=“border:none;overflow:hidden” scrolling=“no” frameborder=“0” allowfullscreen=“true” allow=“autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”></iframe>) фотограф Яцек Марек на страничке Ассоциации польских национальных парков Polskie Parki Narodowe в Facebook.

Пользователи соцсетей уже окрестили “невиданного зверя” плюшевым мишкой - он сразу же завоевал симпатии интернет-пользователей, хотя далеко не всем удалось сразу догадаться, о каком животном идет речь.

Кто-то разглядел на фото волка, кто-то - сову, кто-то высказывал более фантастические предположения - о “человеке-кошке” и “медведе, гордо шагающем на двух тощих ногах”. А ведь всё дело - в необычном ракурсе, с которого снято животное. Именно это не даёт большинству людей сходу догадаться о том, за кем наблюдал фотограф.

“Я долго тупил. Гениально снято”, - воздаёт должное мастерству фотографа один из интернет-пользователей.

“Я долго смотрел на фото, прежде чем понял очевидное”, - вторит ему другой.

В итоге, конечно же, интернет-пользователям удалось опознать на фото убегающего зайца, но, как отметил один из них, это фото однозначно пополнит число тех самый “оптических иллюзий на все времена”.