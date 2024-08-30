«Никогда так ролики с интересом не смотрел» - Байден засветился в рекламе МЧС Беларуси

🎥 Видео

Опубликовано: 30.08.2024 09:53 , Обновлено: 30.08.2024

МЧС Беларуси опубликовало в своём официальном аккаунте в TikTok очередной инфомрационно-просветительский ролик, который зрители тут же признали "гениальным" и зачислили в "шедевры". На этот раз ведомство в преддверии начала нового учебного года решило напомнить правила безопасности родителям. Сделали это белорусские спасатели, как всегда это делают в своих соцсетях, с юмором.

С помощью популярных интернет-мемов спасатели рассказали взрослым о весьма серьёзных вещах - соблюдении правил пользования электроприборами, поведения в лесу и недопустимости позволять детям баловаться с огнём.

Если в прошлых роликах белорусских спасателей “засветились” полюбившиеся интернет-пользователям мемные котики, то в новом видео МЧС решили привлечь “тяжелую артиллерию” - американского президента Джо Байдена с его фирменной улыбкой, растерянного Джона Траволту, танцующего американского рестлера Джона Сину. Впрочем, без вездесущих котиков также не обошлось.

Ролик тут же оценили пользователи TikTok - за двое суток его уже посмотрели больше 120 тыс. человек, а в комментариях назвали МЧС Беларуси “лучшим поставщиком юмора и мемов”

“Вот никогда так ролики с интересом не смотрел как эти”, - резюмировал один из зрителей.

Ранее Telegraf.news рассказывал про другие ролики белорусских спасателей, получившие признание интернет-публики. Одним из самых популярных видео до сих пор остаётся ролик с российской телеведущей Ольгой Бузовой, известной многим по скандальному реалити-шоу «Дом-2» и по весьма неоднозначному вокальному творчеству. Он набрал больше 1,5 млн просмотров в TikTok.

Ролик МЧС Беларуси с Бузовой и котиками посмотрели почти полмиллиона. За что назвали «шедевральным»?