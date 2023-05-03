«На всякий пожарный» - Белорусы в TikTok сломали головы, зачем на пачках с овсянкой написали телефон МЧС. Объясняем

<i class="fab fa-instagram mr-1"></i>Соцсети

Опубликовано: 03.05.2023 08:44 , Обновлено: 03.05.2023

В социальной сети TikTok набирает популярность видео с пачками овсяных хлопьев белорусского производства. Авторы видео задаются вопросом, зачем на них указали номер экстренных оперативных служб, 112? Предположения высказываются самые разные. Разобрались, для чего это сделали на самом деле.

Видео, набравшее более 300 тысяч просмотров, уже стало практически челленджем: как только посмотрел это видео - нужно достать пачку овсянки (а она есть дома практически у каждого белоруса) и найти на ней телефон 112. Многие пользователи отмечают, что не замечали надписи до тех пор, пока не посмотрели это видео в TikTok.

[link href=“https://www.tiktok.com/@anysadolia?refer=embed” title=“@anysadolia” target=“_blank” rel=“noopener”] @anysadolia [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE?refer=embed” title=“почемутакпишетсядлячего” target=“_blank” rel=“noopener”] #почемутакпишетсядлячего [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Holly-Dolly-Dolly-Song-Leva” title=”♬ Holly Dolly “Dolly Song” (Leva’s Polka) [Carillon Edit] - Josh Nor” s-Polka-6896744308678854657?refer=embed” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Holly Dolly “Dolly Song” (Leva’s Polka) [Carillon Edit] - Josh Nor [/link]

Действительно, эмблема белорусских спасателей с номером экстренной службы выполнена в тех же цветах, что и все остальные надписи на пачке и сливается с ними в общем оформлении.

Большинство пользователей, как и автор видео, не знает доподлинно, для чего на пачках с популярной у белорусов кашей стали указывать телефон МЧС.

“На всякий пожарный”, “потому что каша из овсянки - огонь!”, “легко воспламеняется продукт” - делятся своими предположениями пользователи соцсети. Есть среди них и близкие к истине: “Если из кастрюли дым. Звоним не стесняемся”.

Зачем на самом деле на пачках овсянки пишут телефон МЧС?

На самом деле размещать номер 112 на пачках с овсянкой, одной из самых дешёвых и популярных каш, которые продаются в Беларуси, стали несколько лет назад по инициативе Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

“Спасатели Гомельщины смогут напоминать о безопасности вместе с первыми лучами солнца. Большинство людей начинает свое утро с завтрака, идеалом для которого по рекомендациям медиков становятся овсяные хлопья”, - рассказали тогда в ведомстве свою “инновацию в сфере пропаганды безопасности”.

“Спасатели решили сделать завтрак не только питательным, но и напомнить о безопасности. Теперь на упаковке можно увидеть логотип МЧС и номер, по которому можно вызвать спасателей”, - отметили в пресс-службе МЧС, подчеркнув, что эффективность такой промо-акции “гарантируется тиражом: каждый день на прилавки поступает 80 тысяч единиц продукции”.

Не только на овсянке! На каких белорусских продуктах можно встретить телефон МЧС

Отметим, что овсянка - далеко не единственный продукт, на котором можно встретить логотип белорусских спасателей. Их можно также увидеть на глазированных сырках, бутылках с фруктовым соком, молочной продукции некоторых белорусских производителей и даже на куриных яйцах!

Как видим, МЧС со своей брендированной продукцией даёт простор для челленджей в соцсетях и каждый раз придумывает новые способы привлечь внимание белорусов к соблюдению правил безопасности.