«Marvel нервно курит» – В Тик Токе показали нового супергероя Минска. Но подписчики заметили еще кое-что позади

🎥 Видео

Опубликовано: 03.01.2024 12:14 , Обновлено: 03.01.2024

Это видео, сделанное, как утверждает автор, в одном из дворов Минска, стало вирусным из-за необычного вида мужчины с бутылкой в руке и котом на плече. А вот фигуру на заднем плане разглядели далеко не все. Но ведь она для наших дворов тоже непривычная.

[link href=“https://www.tiktok.com/@anyazhucha?refer=embed” title=“@anyazhucha” target=“_blank” rel=“noopener”] @anyazhucha [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7316930206368697094?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Аня” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Аня [/link]

По всей видимости, из подъезда выходит работник ОМОНа. Причем, не с пустыми руками! Очень похоже на таран, при помощи которого сотрудники милиции открывают двери в случае необходимости. Связаны ли эти два человека (и один кот) каким-то общим событием – мы не знаем. И Минск ли это на самом деле? Вот некоторые занятные комментарии под видео.

Спасатели взорвали манекен во дворе гомельской школы. Что произошло?

«На улице Асаналиева, похоже. Что вообще происходит?.. На заднем плане не смущает, кто вышел?»

«А почему на заднем плане ОМОН?»

«Это не Минск, иностранная надпись на мусорном баке, и их не ставят около подъезда» (на самом деле REMONDIS – это совместное белорусско-немецкое предприятие по обращению с отходами. И баки с таким лого как раз таки ставят около подъездов в столице - ред.)

«А на дальнем плане это мотоциклист или спецназовец?»

«ОМОН с ружьем, но мужик с бутылкой – круче и страшнее!»

«Столько экшна в одном видео. Видно, кто-то двери не хотел открывать»

«Работают под прикрытием»

«Есть такой фильм хороший – “Рождество кота Боба”, точное сходство» (Британский фильм 2020 года. О том, как защитники животных решили разлучить уличного музыканта без гроша в кармане с его другом-котом. И о том, как кот сотворил настоящее рождественское чудо. - ред.)

«Это остросюжетный боевик, здесь сразу и не поймешь, кто в главных ролях!»

А что думаете вы?

Ранее Телеграф рассказывал, как в деревне Бывальки Лоевского района Гомельской области хозяева украсили свой двор к Новому году. Да так, что могут с лёгкостью побороться за звание локальной резиденции Деда Мороза. Их ролик, выложенный в TikTok, за несколько часов набрал почти 30 тыс. просмотров и сотни восхищённых комментариев.

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