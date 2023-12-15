Спасатели взорвали манекен во дворе гомельской школы. Что произошло?

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Опубликовано: 15.12.2023 07:53 , Обновлено: 15.12.2023

Сотрудники МЧС устроили во дворе Гомельской школы №72 раглазах у школьников взрыв. Для этого они начинили манекен петардами и подрывали их. После одного из экспериментов, манекен буквально разорвало на части.

Таким образом, сотрудники МЧС провели наглядные занятия по безопасности со школьниками. Им показали, какие могут быть последствия от неправильного использования петард.

“Проведение таких экспериментов в период предновогодних праздников стало уже традицией. Их цель – продемонстрировать опасность использования пиротехнических изделий без соблюдения должных предосторожностей. К сожалению, такие ЧП с получением травм разной степени тяжести также фиксируются ежегодно. Очень надеемся, что нынешние праздники станут исключением и пострадавших не будет”, - заявил официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Егор Пасканный.

Тем временем, в УВД Могилевской области сообщили, что фейерверки и петарды не запрещены в Беларуси при условии соблюдения правил безопасного использования. Там напомнили, что белорусам всегда нужно помнить, что “эти изделия могут быть опасными и даже травмировать, если их применять не по инструкции”.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе МЧС Беларуси сообщили, что в некоторых регионах страны спасатели решили устроить рейды по местам зимнего отдыха детей. В первую очередь, они пришли на снежные горки. О штрафах речи в сообщениях не шла, зато в ведомстве рассказали, что там делали.

МЧС Беларуси устроила рейды по детским снежным горкам. Что там делают?