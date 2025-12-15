Mark Formelle выпустила новогодний клип - "Вам надоели голые мужики"

🎥 Видео

Опубликовано: 15.12.2025 14:32 , Обновлено: 15.12.2025

Белорусский производитель одежды Mark Formelle поздравил своих клиентов с наступающим Рождеством и Новым годом праздничным клипом с Александром Солодухой в главной роли. Несмотря на то, что клип снят с отсылкой к культовому британскому фильму, далеко не все зрители оценили задумку авторов.

Многие зрители сразу же узнали, к какому именно рождественскому фильму сделали отсылку авторы клипа - романтической комедии 2003 года Ричарда Кёртиса “Реальная любовь”, которая уже стала современной рождественской классикой. В клипе соблюдён стиль одной из сюжетных линий знаменитого фильма-мозаики - очаровательные “помощницы Санты” и Александр Солодуха вместо Билла Найи, сыгравшего в фильме роль стареющей рок-звезды.

В своих оценках новогоднего креатива компании белорусы сильно разошлись. Отзывы под видео были осень полярными - от “огонь-огнище” и “просто лучшие” до “топорно” и “крижатина”.

Если опустить комментарии относительно выбора главного героя клипа (в конце концов, о вкусах, в том числе музыкальных, спорить не принято), то основные претензии зрителей сводились к самому тексту песни, исполненной Солодухой.

“Задумка прекрасная! Текст- epic fail!” - написал один из зрителей.

“Вообще не надоели нам голые мужики, Mark Formelle”, - написал другой комментатор, прокомментировав одну из строчек песни, в которой утверждалось, что “вам надоели голые мужики, а дядя Саша точно не доставит тоски”.

Кстати, строчка про “голых мужиков” отсылает зрителей в том числе к прошлогоднему праздничному креативу компании. Тогда Mark Formelle подготовил для своих клиентов календарь с позирующими в нижнем белье белорусами. Компанию мужчинам на фото составили кошки, собаки и улитка.

«Чувствуем, что вы хотите» — Mark Formelle раздел белорусов для календаря. Какой месяц «жарче»?

В этот раз компания, очевидно, сделала ставку на зрителей-мужчин. Многие такую праздничную картинку оценили.

“На девушек и качество видео смотрел с удовольствием. В целом смело и неожиданно”, - написал один из комментаторов.

А вот зрительницам девушки одного типажа пришлось не по вкусу. Кое-кто даже заподозрил, что они не реальные, а нарисованные искусственным интеллектом.

“Очень досадно видеть, как креативные силы и бюджеты тратятся на деградацию общества. Понимаю, что задумка интересная и даже реализация отличная. И бог с ним с этим артистом, но где настоящие женщины, ваши реальные клиентки?? Вы продаете удобные трусы на резинке и носки со смешными принтами. Не уверена, что все ваши клиентки одного размера и с укладкой. Хочется больше настоящести, искренности, уюта и тепла. Надеюсь, что в следующий раз так и будет”, - написала одна из разочарованных зрительниц.

Ранее Telegraf.news рассказал, что другая белорусская компания - парфюмерно-косметическая фабрика «Модум − наша косметика» в преддверии Нового года запустила праздничный челлендж. Интернет-пользователям предложили переделать знакомый с детства джинг-поздравление с Новым годом, который компания неизменно использует вот уже 26 лет.

Белорусам предложили переделать знакомое с детства поздравление с Новым годом