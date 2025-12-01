Белорусам предложили переделать знакомое с детства поздравление с Новым годом

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Опубликовано: 01.12.2025 15:40 , Обновлено: 01.12.2025

Белорусская парфюмерно-косметическая фабрика «Модум − наша косметика» запустила праздничный челлендж. Интернет-пользователям предложили переделать знакомый с детства джинг-поздравление с Новым годом, который компания неизменно использует вот уже 26 лет.

“С Рождеством и Новым годом поздравляет фирма “Модум!” - этот слоган на один и тот же мотив белорусская фабрика использует в своих рекламных кампаниях с далёкого 1999 года. И если сюжет первого ролика, который крутили по телевидению, помнят уже далеко не все, то сам джинг вполне можно использовать в качестве теста на иностранного шпиона - вряд ли найдутся среди белорусов те, кто не способен угадать эту мелодию с двух нот и закончить известную фразу без подсказки.

С годами “картинка” новогодней рекламы-поздравления от компании менялась, вторя новым веяниям в медиапространстве, но мелодичная распевка так легла на ухо белорусам, что менять её компания не решалась.

Не решалась сама, но “развязала руки” инернет-пользователям, объявив праздничный челлендж.

“Ваша задача — креативно поздравить всех с праздниками, используя нашу фразу: «С Рождеством и Новым годом поздравляет фирма MODUM». Формат — любой: видео, AI-ролик, песня, танец. Главное — ваше воображение!”, - озвучили условия челленджа на официальной страничке компании в Threads.

Участникам конкурса предложили выкладывать свои творения на популярных платформах под фирменным хэштегом, пообещав подарки авторам самых оригинальных работ и показав первого претендента для “вдохновения” остальным.