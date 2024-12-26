"Чувствуем, что вы хотите" - Mark Formelle раздел белорусов для календаря. Какой месяц "жарче"?

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Опубликовано: 26.12.2024 16:42 , Обновлено: 26.12.2024

Белорусский производитель белья и одежды Mark Formelle к Новому году подготовил календарь, да не обычный, а с позирующими раздетыми белорусами. Компанию мужчинам на фото составили кошки, собаки и улитка. Показываем "жаркие" месяцы на весь 2025-й.

Еще в начале ноября Mark Formelle объявлял мужской конкурс красоты, и его финалисты попали на календарь. “Это вау! Уже чувствуем, что вы хотите эту частичку себе”, - завлек покупателей бренд. А вот и “жаркие” месяцы.

Начать продавать календари пообещали к Новому году, а на официальном сайте компании можно будет скачать цифровую версию, [link href=“https://people.onliner.by/2024/12/26/belorusskij-brend-vypustil-kalendar-v-stile-avstralijskix-pozharnyx” target=“_blank” rel=“noopener”] написал [/link] портал Onliner. Цена пока не известна.

К слову, никто из мужчин профессиональной моделью не является. Кстати, вероятно, перед созданием этого календаря разработчики вдохновлялись [link href=“https://www.thevoicemag.ru/lifestyle/stil-zhizni/ostorojno-goryacho-novyi-kalendar-avstraliiskih-pojarnyh-na-2024-god/” target=“_blank” rel=“noopener”] похожим [/link]: с обнаженными австралийскими пожарными.

В своем Instagram-аккаунте Mark Formelle решил разыграть этот календарь. “Пишите комментарии, а мы выберем победителя и подарим печатную версию календаря”, - пообещали в компании.

Ранее Telegraf.news писал, что Mark Formelle в конце ноября выпустил новую коллекцию, посвященную болотному массиву Ельня. Посмотрели, с помощью каких “капсул” бренд предложил белорусам окунуться в “инопланетную атмосферу” белорусского болота и сколько стоят новинки.

Mark Formelle предложила футболки и худи с «инопланетной атмосферой» белорусского болота. Что по ценам?