Как гладить кошку, чтобы ей было по-настоящему приятно? Узнали про 2 лучших и 3 худших места

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Опубликовано: 17.08.2023 11:05 , Обновлено: 17.08.2023

Кошки — это не только милые и пушистые создания, но и настоящие члены семьи. И как любой член семьи, они нуждаются в заботе и внимании. Одним из самых важных аспектов ухода за кошками является глажка и уход за шерстью. Но как правильно гладить кошку, чтобы ей было комфортно и приятно? Мы узнали о чувствительных точках домашних питомцев, которым стоит уделять внимание при глажке, и которые следует избегать.

Человеку трудно представить, насколько чувствительно тело кошки. Кожа животных чрезвычайно чувствительна и остро реагирует на любой раздражитель. Кроме того, на ней расположены сенсорные волоски, так называемые вибриссы, которые собирают самые легкие данные из окружающей среды. Они встречаются не только на морде, но и на лапах и боках мурлыки.

Благодаря чувствительным к воздуху вибриссам кошка ориентируется в окружающей обстановке. Это приспособление для охоты, которое делает кошку чрезвычайно успешным охотником.

При этом тело кошки чувствительно не только в целом, на нем есть точки, которые особенно сильно реагируют на прикосновения.

Где не нужно гладить кошку?

Не стоит трогать лапы, основание хвоста и живот питомца.

Передние лапы кошки используют для защиты и сканирования окружающей среды, расположенной прямо перед носом животного. Поэтому кошки инстинктивно оберегают их от повреждений, а значит, и от прикосновений.

Живот – известное «запретное место» для любителей кошек. Некоторые особи настолько чувствительны, что никому не позволят погладить свой живот. Это неудивительно — защита мягкого, уязвимого живота — это инстинктивная защита всех животных.

Еще одна особо чувствительная область — основание хвоста. Как и в случае с животом, некоторые кошки хорошо переносят прикосновения в этой области или даже любят их, а другие не выносят вообще. Часто поглаживание кошки у основания хвоста вызывает т. н. подъем ягодиц, т. е. поднятие задницы в жесте большого удовлетворения.

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Лучшие места для поглаживания котов

Лучшими зонами для прикосновения и поглаживания кошки являются голова и щеки. В этих местах находятся железы, вырабатывающие феромоны, и кошка, потираясь, метит ими различные предметы. Поэтому она привыкла к интенсивным прикосновениям в этих местах.

Если ваша мурлыка не любит, когда ее гладят в целом, то сеансы привыкания к человеческим прикосновениям можно начинать именно с мордочки: щеки, подбородок, лоб, шея, вплоть до места соприкосновения шеи с лопатками. Прикосновения в других местах лучше проводить постепенно и осторожно, внимательно наблюдая за поведением кошки.

Почему кошка постоянно занимает ваше место?

Ранее Телеграф писал, что кошки — загадочные создания, которые всегда умудряются занять наше место, будь то кресло, кровать или даже клавиатура компьютера. Издревле считается, что кошки обладают особыми магическими способностями, позволяющими им притягивать внимание людей и захватывать пространство. Но что на самом деле стоит за этим странным поведением? Мы нашли объяснение.

Почему кошка постоянно занимает ваше место? Есть простое объяснение