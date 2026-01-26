Литву накрыл переохлажденный дождь — машины обмерзают мгновенно. Тоже ждёт и белорусов?

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Опубликовано: 26.01.2026 19:41 , Обновлено: 26.01.2026

Начавшийся утром в Литве ледяной дождь создал множество проблем. Водители из разных уголков соседней страны жалуются, что машины обмерзают чуть ли не на ходу.

В группе Facebook «Oru entuziastai» («Любители воздуха») водитель из Гаргждай поделился фотографией, на которой видно, что после переохлажденного дождя вся машина покрыта довольно толстым слоем льда.













Тем временем после обеда на дороге Клайпеда–Гаргждай многие автомобили не могли взобраться на горки из-за гололеда.

Некоторые люди очень удивляются тому факту, что в минусовые температуры может идти дождь. Но такой тип осадков образуется довольно легко. Когда влажный и теплый (более легкий) воздух движется над более холодным (более плотным) воздухом, снежинки в облаках тают и превращаются в дождь. Падая, капли дождя опускаются обратно в холодный слой воздуха у земли. При падении на холодные поверхности они замерзают почти мгновенно и постепенно образуют более толстый слой наледи.

Что-то подобное ждёт и некоторые регионы Беларуси. Белгидромет (Белгидрометеорологический центр) объявил на вторник, 27 января, «оранжевый» уровень опасности из-за гололеда, спровоцированного переохлажденными дождями, и гололедицы на дорогах. В одном из регионов страны к этой напасти добавятся сильные снегопады.

Белгидромет объявил «оранжевый» вторник. Где переохлажденные дожди, а где – опасные снегопады