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Литву накрыл переохлажденный дождь — машины обмерзают мгновенно. Тоже ждёт и белорусов?

Литву накрыл переохлажденный дождь — машины обмерзают мгновенно. Тоже ждёт и белорусов?
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Начавшийся утром в Литве ледяной дождь создал множество проблем. Водители из разных уголков соседней страны жалуются, что машины обмерзают чуть ли не на ходу.

В группе Facebook «Oru entuziastai» («Любители воздуха») водитель из Гаргждай поделился фотографией, на которой видно, что после переохлажденного дождя вся машина покрыта довольно толстым слоем льда.

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Тем временем после обеда на дороге Клайпеда–Гаргждай многие автомобили не могли взобраться на горки из-за гололеда.

Некоторые люди очень удивляются тому факту, что в минусовые температуры может идти дождь. Но такой тип осадков образуется довольно легко. Когда влажный и теплый (более легкий) воздух движется над более холодным (более плотным) воздухом, снежинки в облаках тают и превращаются в дождь. Падая, капли дождя опускаются обратно в холодный слой воздуха у земли. При падении на холодные поверхности они замерзают почти мгновенно и постепенно образуют более толстый слой наледи.

Что-то подобное ждёт и некоторые регионы Беларуси. Белгидромет (Белгидрометеорологический центр) объявил на вторник, 27 января, «оранжевый» уровень опасности из-за гололеда, спровоцированного переохлажденными дождями, и гололедицы на дорогах. В одном из регионов страны к этой напасти добавятся сильные снегопады.

Белгидромет объявил «оранжевый» вторник. Где переохлажденные дожди, а где – опасные снегопады

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