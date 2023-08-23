Смогут только самые зоркие. Найдите на картинке водителя за 6 секунд

📷 Фото

Опубликовано: 23.08.2023 11:42 , Обновлено: 30.11.2023

Эта картинка — настоящее испытание не только вашего зрения, но также концентрации и интеллекта. Попробуйте решить задачу всего за 6 секунд.

На изображении выше — десятки гоночных машин, но только в одной из них кто-то сидит на месте водителя. Найти его сложнее, чем можно подумать.

Засеките время и посмотрите, за сколько справитесь вы. Говорят, что гонщика могут найти только самые зоркие.

Не волнуйтесь, если вам трудно. Найти правильный ответ вы можете ниже.

Правильный ответ

Удалось ли вам найти водителя? На самом деле он находится в нижнем ряду, первым слева.

Ранее Телеграф публиковал умопомрачительную картинка с изображением уютного леса. Говорят, только 5% людей смогут найти на ней волка всего за 15 секунд. Проверьте, вы ли среди них.

Только 5% людей могут сделать это за 15 секунд. Найдите на картинке волка