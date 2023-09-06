Только 3 человека из 10 могут сделать это. Найдите на картинке собаку за 5 секунд

📷 Фото

Опубликовано: 06.09.2023 14:32 , Обновлено: 30.11.2023

Собаки — неотъемлемые спутники людей на протяжении тысячелетий. Они не только сопровождают нас во время ежедневных прогулок, но и помогают в работе. На фотографии выше, среди стада овец, спряталась одна из них. А вы сможете найти ее?

Эта загадка очень понравилась интернет-пользователям, однако не все смогли заметить, где спряталась собака.

Говорят, что только 3 человека из 10 успешно справляются с задачей за 5 секунд. Если у вас не получилось, ответ найдете ниже.

Эта загадка, хотя и может показаться немного абсурдной, хорошо показывает, что наше зрение может сбить нас с толку. Часто наше внимание привлекает какая-то деталь, и то, что мы ищем, особенно если оно хорошо сочетается с окружающей средой, например, с точки зрения цвета, остается для нас невидимым в течение некоторого времени. Мы замечаем это только тогда, когда нам удается полностью сосредоточиться.

Правильный ответ

Советуем внимательно взглянуть на второй ряд овец.

Белая собака прекрасно овладела искусством маскировки и прижалась головой к одной из овец. Кажется, она могла бы быть хорошим сторожем и успешно удивлять потенциальных воров.

Лишь 1% людей сможет это сделать. Найдите цифру 8 за 2 секунды