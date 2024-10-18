"Посмотрите, какая красотень!" - Белорусы показали, где после заморозков грибы растут "даже под носом"

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Опубликовано: 18.10.2024 09:36 , Обновлено: 18.10.2024

Октябрьское похолодание не стало поводом для прекращения "тихой охоты" для многих белорусов. И хотя значительная часть грибников констатирует, что леса опустели, некоторые из них заверяют, что грибы по-прежнему есть, и нужно лишь знать, где искать. Посмотрели, какими находками хвастались белорусы в последние дни в главном тематическом паблике "Грибные войска Беларуси" и не только.

Опытные грибники знают, что многие плодовые тела не перестают появляться вплоть до момента, пока столбик термометра не опустится до 5 °C. Ночная температура на уходящей неделе балансировала на этом показателе, а в некоторых областях уже нагрянули первые морозы. Однако это совсем не стало поводом для отмены вылазки в лес. Возможно, это было последнее время, чтобы собрать успевшие вырасти боровики.

“Поездка в Налибокскую пущу. Утром все поля по дороге были в инее, а первые грибы не резались ножом. Находки попадались группами и по одиночке, как и любители тихой охоты. Рыжики были на десерт”, - похвасталась впечатляющим урожаем грибов минчанка 17 октября.

































Наиболее перспективными в глазах многих грибников выглядят южные регионы страны.

Так, корзину крепких боровиков собрал грибник из Мозырского района. По его признанию, грибы в лесу “одиночные” и приходится подолгу ходить, однако собрать некоторый урожай вполне возможно.

















Одна из его “коллег” также похвасталась 2 ведёрками, собранными в тот же день в этом районе.

“Речицкий район. 37 км. от Гомеля. Нашли немного грибочков. Пустячок, а приятно. В глубине леса грибов нет совсем. Собрали по окраине и по старой лесной дороге, даже два белых толстяка попались, маслята-толстоножки, но те которые повзрослее немного поточены. Неполное ведро 7 л”, - рассказала о своей вылазке 16 октября грибник.

А вот жители Брестчины традиционно хвастаются одними из самых впечатляющих урожаев. Так, одна из грибников 17 октября собрала полное лукошко, в котором нашлось место для подосиновиков и белых.

Жительница Ганцевичей собрала 4 ведра самых разных грибов.

Грибники из Минской области также не уходят без находок из леса, демонстрируя находки даже после нагрянувшего ночного мороза.

















“Мест не знали, останавливались в нескольких точках, поштучно были везде. Нашли неплохое место, где росли сосновые бордовые белые, еще попадались курочки, польские, маслята. Утром -2”, - поделилась фотографиями , собранного 17 октября урожая грибник.

Один из грибников из Солигорского района рассказал, что в лесах сейчас белых грибов немного, а маслята и вовсе оказались в статусе “деликатеса”. Но зато те, кто любит собирать польские грибы точно не уйдут с пустой корзиной.

Таким урожаем грибов похвасталась грибник из Стародорожского района. Собирали в 3 ножа.

“13 белых, в основном польские, немного маслят”, — резюмировала грибник.

Не сидит дома и профессиональный грибник Александр Горбацевич. 17 октября он выбрался в лес вместе с семьёй и показал полную корзину красивейших боровиков.

“Вы только посмотрите какая красотень в это морозное утро! Заиндевевшие стёкла даже в Минске на автомобилях, а в лесу… Мы еле их отколупали. Ледобуром надо пользоваться”, - рассказал мужчина в видеоролике.

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А вот таким урожаем за 16 октября похвасталась грибник из Смолевичского района.

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«В этом сезоне у меня места, которые в шаговой доступности. Так вот, людей, конечно, больше, чем грибов, но, к великому удивлению, грибы есть даже под носом. Маслята по дорожкам, по тем же дорожкам несколько рыжиков, польские, беленькие понемногу, но всё же есть. Навозники дружно по кустам», — рассказала о своей вылазке в лес 16 октября жительница Молодечно.

















“На Шчучиншчине чувствуется спад, но грибов по-прежнему хватает, встречаются и белые, не модели конечно, но не червивые”, — поделилась информацией жительница Гродненской области.

Грибники из Витебской области собирают белые навозника и шампиньоны, а в Могилёвской области (Круглянский район) отмечают очень малое количество грибов.

Ранее Telegraf.news писал о том, что отправляясь в лес, многие сосредотачивают своё внимание лишь на поиске боровиков, подосиновиков и подберёзовиков. Но стоит знать, что в Беларуси растёт более 250 видов съедобных грибов. Некоторые из них, правда, совсем не так аппетитны, но менее интересными при этом не становятся. Приходилось ли вам слышать про навозник белый? Этот гриб считается деликатесом в некоторых странах Европы и обладает уникальной способностью “поедать себя”. Как распознать белый навозник и почему стоит обратить на него внимание?

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