Эту "поганку" белорусы обходят стороной зря? Вот чем полезен деликатесный в Европе "чернильный гриб"

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Опубликовано: 16.10.2024 10:02 , Обновлено: 16.10.2024

Отправляясь в лес, многие сосредотачивают своё внимание лишь на поиске боровиков, подосиновиков и подберёзовиков. Но стоит знать, что в Беларуси растёт более 250 видов съедобных грибов. Некоторые из них, правда, совсем не так аппетитны, но менее интересными при этом не становятся. Приходилось ли вам слышать про навозник белый? Этот гриб считается деликатесом в некоторых странах Европы и обладает уникальной способностью "поедать себя". Как распознать белый навозник и почему стоит обратить на него внимание?

В Беларуси навозник белый едва ли вызывает у кого-то желание положить в корзину. Внешне он похож на поганку, а с возрастом гриб запускает процесс автолиза (самопереваривания), приобретая чёрный цвет и становясь максимально непривлекательным.

[info_b]Автолиз - саморастворение мёртвых клеток и тканей под действием их собственных гидролитических ферментов, разрушающих структурные молекулы. Происходит в организме при некоторых физиологических процессах, в очагах омертвения, а также после смерти. Автолиз микроорганизмов происходит при старении микробной культуры или повреждении клеток различными агентами.[/info_b]

Тем не менее этот вид в молодом возрасте (до начала окрашивания пластинок) считается условно-съедобным. При этом срок его съедобности очень короток и составляет всего 2 суток с момента появления из почвы. После сбора его нужно максимально быстро переработать (не позже, чем через 1-2 часа), так как реакция автолиза продолжается даже после заморозки гриба.

Как выглядит и где растёт белый навозник?

Белый навозник

Молодой навозник вначале имеет белую, сероватую или коричневую шляпку яйцевидной удлинённой формы и с течением времени приобретает бурый оттенок. Затем гриб и вовсе начинает “плавиться” чернильно-чёрной жидкостью со спорами.

Этот процесс, как упоминалось ранее, называется автолизом и буквально означает самопереваривание. В процессе автолиза клетки гриба растворяют сами себя с помощью ферментов, чтобы высвободить созревшие споры из-под шляпки.

Ножка гриба белая и полая внутри. Может достигать в высоту 35 см. и у основания имеет заметное луковицевидное утолщение.

Белый навозник в разрезе

Растёт гриб часто группами, но искать его нужно не в лесах, а на вблизи мест обитания человека: на приусадебных участках, на лужайках, возле жилых домов, на лугах и возле рек.

Ореол распространения навозника в мире очень широк, и его можно повстречать и в Африке, и в Антарктиде.

В Беларуси и России его не собирают, считая поганкой. Однако в некоторых странах Европы, таких, например, как Финляндия, Франция и Чехия, навозник ценится высоко и считается деликатесом.

В чём польза белого навозника

Белые навозники в состоянии автолиза

По словам миколога Михаила Вишневского, последние исследования гриба выявили множество полезных свойств, которые вынудили медицинское сообщество обратить на него более пристальное внимание.

В частности, одно из исследований, проведённых на крысах, показало, что регулярное употребление белого навозника, который в медицине называют копринусом, способствует нормальному развитию плода во время беременности.

Также навозник обладает выраженным гликемическим эффектом, который может помочь регулировать уровень сахара и глюкозы в крови. Кроме того, учёные уверены, что противовоспалительные и антиоксидантные свойства гриба могут быть полезны при болезнях печени (в особенности при алкоголизме), лечении лейкемии. А ещё навознику присущи обезболивающие, нейропротекторные свойства, сходные с теми, которые есть у ежовика гребенчатого.

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“Это просто высокопитательный гриб, который содержит большое количество белков, аминокислот, липидов, миниралов, витаминов С, Е и витаминов группы В, кроме В12. Питательный состав навозника таков, что его можно поместить на одну ступень с белыми, рыжиками и другими ценными, в плане диетического и функционального питания грибами”, - рассказал Михаил Вишневский.

Как отметил эксперт, последние исследования показали, что гриб имеет потенциал и в качестве косметического средства. Его антиоксидантные свойства оказали заметный эффект в борьбе с гиперпигментацией и старением кожи.

Как готовят навозник белый?

[info_b]Важно! Главное правило грибников — не собирать те грибы, в которых не уверен. Если вы сомневаетесь, не кладите в корзину малознакомые грибы.[/info_b]

Гриб рекомендуется отваривать и не смешивать с другими видами. Миколог Михаил Вишневский самым простым способом переработки навозник назвал его сушку в дегидраторе. Во французской кухне из навозника готовят суп, добавляют в омлеты и соусы.

В народе навозник называют “чернильным грибом”. Поговаривают, что в старину его слизь даже использовали для изготовления чернил, которые не смывались.

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