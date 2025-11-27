"Круче империал!" - Два белорусских оркестра "тайно" сорвали аншлаг

🎥 Видео

Опубликовано: 27.11.2025 14:33 , Обновлено: 27.11.2025

Два белорусских оркестра - Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь имени И. Жиновича и симфонический оркестр Белгостелерадиокомпании - на днях "тайно" собрали полный зал. Несмотря на отсутствие активной рекламной кампании, концерты этих музыкантов уже не первый раз проходят с аншлагом, а преданные поклонники настаивают на сохранении "кулуарности", чтобы не провоцировать ажиотаж с билетами.

Кадрами выступления двух оркестров на сцене Белорусской государственной филармонии поделился один из зрителей в соцсети Threads, назвав концерт “белорусским вариантом Imperial Orchestra” - российского симфонического оркестра, который известен своими масштабными технологичными музыкальными шоу.

Репертуар белорусских музыкантов в некоторых программах, действительно, перекликается. В частности, на выложенном видео в исполнении белорусских музыкантов звучит самая узнаваемая тема из приключенческой саги «Пираты Карибского моря» - композиция «He’s a Pirate» Клауса Бадельта, спродюсированная Хансом Циммером.

Пользователи соцсети не скупились на восторженные отзывы и призывали активнее продвигать музыкальный коллектив.

“Круче Imperial Orchestra!”

“Ух, нифига!!! До мурашек!”

“Конечно, по масштабу, и размаху это и близко не Imperial Orchestra. Но концерт был потрясающий, и программа классная”.

Однако многие осадили тех, кто требовал для коллектива активного продвижения - не потому, что музыка не понравилась, а из опасений, что так на концерты этих исполнителей будет совсем не попасть. По словам преданных поклонников Белгосфилармонии, на их концерты билеты всегда раскупают до последнего, причём нередко сильно заранее. Так, по словам одного из зрителей, на их новогоднюю программу уже “давно sold out”.

“Хорошо, что рекламы нет. Полный зал, билетов не купить. Ещё немного - и будет как в Кукольный”, - сделал мрачный (по крайней мере для зрителей) прогноз один из комментаторов.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях белорусы в соцсетях пожаловались на популярную проблему, которая обостряется по мере приближения новогодних праздников. Речь о покупке билетов на детские утренники и новогодние представления. Достать для детей билеты в столичный цирк, популярные театры и на главную ёлку страны для родителей оказалось задачей со звёздочкой.

Белорусы пожаловались на Минский цирк. А заодно на хоккей, кукольный театр и профсоюз