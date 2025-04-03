"Зачем вилы в углу?" - Видео Национального оркестра Беларуси набрало 3,3 млн просмотров. Но у зрителей возникли вопросы
В TikTok завирусилось видео с репетиции Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени И. Жиновича. Ролик, на котором музыканты исполняют известный саундтрек к советскому фильму "Служебный роман", набрал на платформе уже больше 3,3 млн просмотров. Однако живое обсуждение в комментариях вызвала вовсе не музыка, а одна маленькая деталь, подмеченная внимательным глазом.
Почти 3 тысячи лайков и больше 200 комментариев уже набралось у замечания, сделанного одним из “особо глазастых” зрителей:
“У кого нибудь есть предположение зачем вилы в углу?” - задался вопросом он.
Комментаторы, многим из которых пришлось пересмотреть ролик не раз, чтобы понять, о чём вопрос, накидали немало вариантов. Кто-то предположил, что так в репетиционной выглядит WI-FI-роутер или оркестровый камертон, кто-то разглядел в вилах “музыкальный инструмент, например, лиру, на которой “струны натянуть забыли”, кто-то предположил, что музыканты просто начали готовиться к предстоящему субботнику.
Сразу несколько комментаторов шутя предположили, что вилы использует дирижёр - чтобы музыканты “в ноты попадали наверняка”, ведь “палочкой-то не дотянешься” или в качестве меры устрашения для тех, кто на репетицию опаздывает.
А кто-то предположил, что вилы - не для музыкантов, а наоборот - “для тех, кому музыка не понравится”.
Впрочем, нашлись среди комментаторов и те, кто выдвинул более рациональную и вполне правдоподобную версию.
“На самом деле, всё просто. Это дом народного творчества, и вилы это скорее экспонат из музея в этом доме. А вот зачем их перенесли на репетицию к оркестру - вопрос…” - прокомментировал один из зрителей.