Белорусы пожаловались на Минский цирк. А заодно на хоккей, кукольный театр и профсоюз

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Опубликовано: 25.11.2025 11:18 , Обновлено: 25.11.2025

Белорусы в соцсетях пожаловались на популярную проблему, которая обостряется по мере приближения новогодних праздников. Речь о покупке билетов на детские утренники и новогодние представления. Достать для детей билеты в столичный цирк, популярные театры и на главную ёлку страны для родителей оказалось задачей со звёздочкой.

Проблему в соцсетях подняла белоруска, которая попыталась купить билеты в минский цирк для двух своих внучек. По её словам, даже в кассах самого цирка билетов к 23 ноября попросту не было. Продажа билетов на новогодние представления, в том числе онлайн, стартовала ещё 11 ноября и, по словам других интернет-пользователей, которые попали в такую же ситуацию, уже на следующий день в продаже оставались считанные билеты.

По мнению некоторых комментаторов, билеты массово скупают профсоюзы государственных предприятий, чтобы распространять среди работников предприятий.

“Эта проблема уже не первый год. Профсоюз выкупает практически все билеты, и простым смертным вообще ничего не купить. Благо, сегодня можно найти альтернативные мероприятия для детей”, - написал один из участников дискуссии в Threads.

“В первый день продажи - билетов не было. Но проблема даже не в этом. Выкуплены/забронированы билеты профсоюзами, «организаторами туров». И дело не в том, что кто-то не беспокоился заранее, а дело в том, что цирк все билеты отдал под 0 под бронь. В итоге продажи 13.11 открыты, а покупать нечего. А сейчас все билеты, которые будут поступать в продажу, это остатки роскоши от тех, кто забронировал и не выкупил. Так быть не должно”, - поделилась своим мнением другая пользовательница соцсети.

“Всегда без проблем покупала билеты даже за пару недель до представления. А последние три года мы не можем попасть. Надо прекратить эти брони билетов для избранных. Кто хочет пойти с семьей в цирк купит себе билет сам как и раньше, без профсоюзов и организаторов!” - предложила третья участница дискуссии.

Однако и вариант с профсоюзами, как оказалось, не всегда рабочий даже для тех, кто в этих профсоюзах состоит. Так, сама же инициатор дискуссии пожаловалась на то, что в её компании профсоюз билетами на новогодние представления не обеспечивает в полном объёме и она, как бабушка двух девочек, не имеет права взять в профсоюзе четыре билета, как ей бы того хотелось. Такой подход женщина посчитала несправедливым.

“Почему я, как бабушка, не имею права взять билет на двух своих внучек? Почему мама и дочка - это две профсоюзные единицы, а бабушка и внучка для профсоюзов никто? За что я вам 6 лет плачу профсоюзные взносы?” - возмутилась автор ролика.

Судя по комментариям, с проблемой покупки билетов на популярные представления, причём не только на праздничные спектакли и представления, белорусы периодически сталкиваются не только в цирке. На аналогичную проблему периодически в соцсетях жалуются те, кто пытается попасть на спектакли для взрослых в столичный кукольный театр, на хоккей, а также на главную ёлку страны, которая традиционно вызывает особый ажиотаж.

“Я не смогла купить билеты никуда. Всюду такая же история. Ни в одном театре нет билетов, я не говорю уже о главной елке страны”, - поделилась своими безрезультатными попытками одна из зрительниц.

“Билеты на все детские мероприятия выкуплены в Минске, с трудом на 6 января нашли. Понимаю ваше возмущение и про профсоюз тоже”, - поддержала автора ролика ещё одна.

Впрочем, нашлись и те, кто утверждал, что в первые дни продажи всё же ухватить билеты на популярные представления можно, а проблему списывали исключительно на повышенный спрос и ажиотаж на детские представления в период зимних каникул у школьников.