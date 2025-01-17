Котов можно вообще не кормить мясом? Ветеринар поделился результатами исследования. Но есть нюанс

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 17.01.2025 13:35 , Обновлено: 17.01.2025

Знаменитый британский ветеринар выдвинул удивительную теорию, почему кошки могут обходиться без мяса и чувствовать себя при этом намного здоровее. Вы видели когда-нибудь четвероногих, которые охотно едят овощи и бобовые? Ученый привел в пример исследования, когда более тысячи пушистиков посадили на веганскую диету и что из этого вышло. Однако, не все так однозначно. Посмотрели, что говорят другие эксперты

Ветеринар Эндрю Найт из Винчестерского университета утверждает: вопреки распространенному мнению, что кошки могут есть почти исключительно мясо, эти животные хорошо себя чувствуют, питаясь растительными белками. Он сослался на британские исследования, которые показали: животные, которых кормили продуктами растительного происхождения, были более здоровыми, чем те, которые питались преимущественно мясом.

[info_b]Эндрю Найт (Andrew Knight) - сотрудник Университета Гриффита (Австралия) и Винчестерского университета (Великобритания). Профессор годами наблюдает за рационом домашних животных и пропагандирует растительную диету как среди животных, так и среди людей. [/info_b]

По словам британского ветеринара, растительная диета безопасна для домашних животных, в том числе кошек, и может полностью удовлетворить потребность в питательных веществах.

Эндрю Найт заявил, что растительный белок абсолютно безопасен для кошек, и самое главное — обеспечивает сбалансированность их рациона.

Баланс в рационе кошек

В конце 2023 года были опубликованы результаты исследования более 1300 кошек, которых какое-то время кормили растительными продуктами. И все они показали лучшие результаты тестов, чем те, в которых речь шла о животных на мясном питании.

«С биологической точки зрения кошкам не нужно есть мясо, но им необходимы определенные питательные вещества», — прокомментировал профессор Эндрю Найт. — Нет научных оснований поддерживать тезис о том, что все это невозможно получить из растительных белков».

Опрос Британской ветеринарной ассоциация (БВА) под названием «Голос ветеринарной профессии», проведенный среди ветеринаров в 2024 году, показал: целых 42% британцев кормят своих животных растительной пищей и все больше людей – 29% – дают им еду на основе белка насекомых вместо мяса.

Некоторые организации по защите животных приветствовали результаты, представленные английской ассоциацией. Защитники животных считают, что это важный аргумент, который поможет улучшить благополучие четвероногих друзей во всем мире.

Однако БВА по-прежнему утверждает, что создать для кошек полноценную веганскую или вегетарианскую диету пока невозможно.

«Позиция БВА неадекватна, последние научные данные […] показывают, что правильно подобранная веганская диета может удовлетворить потребности кошек в питании. Не так давно БВА отозвала свои аргументы против веганской диеты для собак», - прокомментировал профессор Найт.

Кроме того, он отметил, что производители часто добавляют в пищу побочные продукты животного происхождения, такие как кости, кишки, легкие, части головы и ног, плаценты и даже перья . И хотя может показаться, что использование всех частей животного предотвращает пищевые отходы, на самом деле мы не знаем, что будет в пище, которую даем собаке или кошке. Еда, содержащая другие части животных, кроме мяса, имеет мало питательной ценности для питомцев.

В противовес вышесказанному мнению британского ветеринара, специалисты сети ветеринарных клиник Свой доктор убеждены, что кошки - настоящие хищники и плотоядные. Их рацион на 90 % состоит из животного (не растительного!) белка и только на 10 % из клетчатки. Для здоровой жизни питомцам нужно 22 вида аминокислот. Не все синтезируются организмом самостоятельно, остальные - лизин, триптофан, валин, гистидин, лейцин, изолейцин, треонин, аргинин и тирозин - они могут получить только с едой, а именно с мясом. Организм кошек также не усваивает грубое волокно, которое есть в овощах.

Большинство людей неправильно кормят своих котов?

Недавно Telegraf.news писал о том, как правильно дозировать покупной корм для котов и на что обращать внимание, глядя на упаковку.

Большинство людей неправильно кормят своих котов? Эксперты объяснили, сколько грамм корма давать на самом деле

Вас также может заинтересовать этот материл. Здесь Telegraf.news рассказал, как появились современные корма для домашних животных, из чего их делают и как правильно выбрать тот, который точно подойдет вашему любимцу.

Из чего на самом деле делают корма для кошек и собак? Узнали, как правильно выбрать, чтобы не навредить питомцу