Большинство людей неправильно кормят своих котов? Эксперты объяснили, сколько грамм корма давать на самом деле

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Опубликовано: 15.01.2025 17:23 , Обновлено: 15.01.2025

Не знаете, сколько корма сыпать в миску вашему пушистику, чтобы не ошибиться? Журналисты Telegraf.news разобрались, на что нужно обращать внимание, глядя на упаковки кошачьего лакомства. И как правильно определять порцию в зависимости от возраста и размера животного.

На первый взгляд, нет ничего проще, чем магазинный корм: его нужно просто высыпать из пачки. Но оказывается, далеко не каждый владелец четвероногого знает, как правильно это делать, утверждает специалист по питанию животных Александра Прохоцка в материале Koty.pl.

[info_b]Александра Прохоцка – специалист по питанию животных, зоопсихолог, волонтер приюта, выпускник Варшавского университета естественных наук. Имеет степень магистра по специальности «Разведение и защита домашних и диких животных – специализация: животные-компаньоны».[/info_b]

Как дозировать корм для кошек?

Сухие и влажные корма для кошек различаются по содержанию белков, жиров и углеводов. Следовательно, их калорийность и количество отличаются.

В дозировках, как правило, должны помочь определиться таблицы на упаковке каждого продукта. Они обычно содержат приблизительные суточные дозы пищи, рекомендуемые для животного в зависимости от его возраста и размера. Однако эта информация далеко не универсальна.

Норма сухого корма для взрослых кошек

Каждая кошка индивидуальна – это лучше всего знают владельцы, у которых в доме более одного питомца. Даже животные с одинаковым весом могут иметь разные потребности в калориях и еде. Это обусловлено не только уровнем активности и возрастом, но также состоянием здоровья или породой. Именно поэтому производители сухих кормов для кошек указывают в таблице дозировок приблизительные значения в виде диапазонов.

Если хотите правильно дозировать кошачий корм, изначально следует брать из таблицы среднее значение, соответствующее размеру нашего питомца – конечно, если он не слишком худой и не слишком толстый.

В противном случае рассчитывайте корм в соответствии с размером питомца и следите за реакцией его организма. Если ваш кот набирает ненужный вес, дневную порцию еды следует сократить на 10%. Когда начинает худеть, нужно увеличить его питание на 10%. Дозу необходимо корректировать, как только заметите даже небольшие изменения.

Примерная дозировка сухого корма для взрослых кошек:

1,25-3 кг — 20-40 г;

3-5 кг — 40-60 г;

5-8 кг — 60-100 г.

Если же вашему коту нужно срочно похудеть, ему стоит давать минимальную дозу корма, рекомендованную для данного размера кошки, и регулярно взвешивать питомца. Если через неделю не будет никаких изменений, порции следует уменьшить на 10%. В случае, если и это не поможет, смело отнимайте от содержимого кошачьей миски еще 5%.

Также держите во внимании, что избыточный вес и ожирение у кошек могут быть вызваны не только неправильным дозированием пищи, но и некоторыми заболеваниями. Поэтому если несмотря на наши усилия, питомец не теряет в весе, следует отвезти его к ветеринару и тщательно осмотреть. Аналогичная ситуация наблюдается и у слишком худых кошек, которые не могут набрать достаточный вес, несмотря на увеличение порций еды.

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Дозировка сухого корма – котята

Дозирование корма для молодых кошек немного сложнее. Суточная доза зависит не от текущего веса питомца, а от его возраста и примерного целевого размера. Распространенная ошибка владельцев — кормить растущую кошку количеством еды, предназначенным для взрослой кошки аналогичного размера. Ведь так развивающийся организм котенка не получает должного количества питательных веществ, что может привести ко многим заболеваниям и серьезным порокам развития.

Пример дозировки сухого корма для котят:

4-6 месяцев — 55-70 г;

6-8 месяцев — 70-75 г;

8-14 месяцев — 75-85 г.

Хозяева должны помнить, что потребности развивающегося организма в питании постоянно меняются. Поэтому кормление котят требует предельной осторожности и постепенного увеличения доз пищи.

Как отмерить количество сухого корма для кошек?

Кошки, которых кормят сухим кормом, иногда получают очень дробное питание. Особенно если суточная доза разделена на несколько порций. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы еда была тщательно отмерена. Ошибка даже в несколько граммов может быстро отразиться на весе питомца. Лучший способ правильно дозировать корм для кошек — взвесить его на кухонных весах.

Весы также понадобятся вам для кормления кошек влажным кормом из банки большого размера, который нужно разделить на несколько приемов пищи или дней. В этом смысле гораздо проще корм из пакетиков, размер которых обычно соответствует одному приему пищи для взрослой кошки. Но такой вид питания как правило дорогой и не всегда подходит, если у вас несколько питомцев.

Как дозировать влажный корм для кошек?

При кормлении кошки влажным кормом следует соблюдать те же правила, что и при дозировании сухого корма. Информация, представленная на упаковке, носит ориентировочный характер – каждая кошка должна иметь индивидуально подобранную суточную порцию корма в зависимости от ее потребностей.

Примерная дозировка влажного корма для взрослых кошек:

3 кг — 170 г;

4 кг — 215 г;

5 кг — 255 г;

6 кг — 300 г.

Пример дозировки влажного корма для котят:

до 4 месяцев — 215-225 г;

4-9 месяцев — 255-300 г;

9-12 месяцев — минимум 300 г.

Смешанное кормление: как совмещать сухой и влажный корм?

Кормление кошек сухим и влажным кормом – распространенный выбор многих владельцев домашних животных. Такой подход также потребует точного дозирования блюд. Лучше всего определить норму сухого корма для данного веса кошки (например, 40 г в день) и влажного корма (ориентировочно 170 г в день) отдельно, а затем взвесить половину дозы сухого корма и половину влажного корма (в этом случае 20 г) на каждый день.

Конечно, пропорции между сухим и влажным кормом могут различаться. Например, 1/3 влажного корма и 2/3 сухого. Но помните, что нежелательно оставлять кошке постоянный доступ к миске с сухим кормом. Это способствует лишнему весу и приводит к порче ингредиентов.

А не лучше ли натуральная еда?

В свою очередь специалисты сети ветеринарных клиник Свой доктор рассказали об альтернативе магазинным кормам - натуральном питании. Они отметили, что кошки являются настоящими хищниками, потому что по природе основу их рациона составляет мясо. При этом в растительной пище и большом количестве углеводов коты особо не нуждается.

Эксперты подчеркнули, что кроме мяса (белка), в меню четвероногих должны входить жиры и клетчатка для нормальной работы пищеварения. А также витамины и минералы.

То есть, если вы хотите перевести кошку на натуральное питание, оно должно на 52% состоять из белков, на 36% из жиров и на 12% из углеводов, обратили внимание в ветеринарной клинике. Лучше всего по этому вопросу проконсультироваться с врачом.

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