Кот не дает спать? Эти 4 правила избавят вас от ночных воплей и "тыгыдыков"
Наверняка у вас не раз бывало такое: ночь, вы спите, а ваш пушистый питомец вдруг превращается в настоящего ночного разбойника, носится по квартире, устраивая "тыгыдык", а также истошно вопит, требуя внимания и ласки. Дело в том, что кошки, несмотря на свою милую внешность, остаются хищниками со своими инстинктами, которые иногда идут вразрез с нашим графиком. Журналисты Telegraf.news разобрались, как помочь мурлыке адаптироваться к вашему ритму жизни, не нарушая её природных потребностей.
Хотя кошки обладают сильными природными инстинктами, они уже много веков живут рядом с людьми и способны подстраиваться под наш ритм жизни. Главное — правильно подойти к этому процессу и учитывать потребности питомца.
Почему кошки активны ночью?
Специалисты выделяют несколько причин:
- Недостаток активности днем : если кошка мало двигается и не тратит энергию в течение дня, она может стать чрезмерно активной ночью.
- Ошибки в воспитании : отсутствие четких правил и границ в доме может провоцировать ночные “концерты”.
- Проблемы со здоровьем: у пожилых кошек или животных с заболеваниями может наблюдаться дезориентация и повышенная потребность во внимании в ночное время.
https://telegraf.news/life/koshki-shipyat-ne-iz-za-agressii-vot-kak-postupat-esli-pitomec-nachal-tak-sebya-vesti/
Как сделать, чтобы кошка перестала носиться и кричать, когда вы спите?
Во-первых, не поощряйте нежелательное поведение : если кошка будит вас ночью, старайтесь не реагировать. Это поможет ей понять, что такие действия не привлекают внимания.
Также будут полезны активные игры днем и вечером . Дело в том, что регулярная физическая нагрузка поможет кошке устать к ночи.
Не менее важен и плотный ужин . Сделайте вечерний прием пищи более сытным, чтобы кошка чувствовала себя удовлетворенной и менее склонной к ночным приключениям.
Кроме того стоит соблюдать режим. Старайтесь придерживаться четкого распорядка дня. Не все знают, что полезны фразы вроде “доброе утро” и “спокойной ночи”, чтобы помочь кошке понять, когда начинается и заканчивается время активности.
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