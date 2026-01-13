Когда Белгидромет будет давать прогнозы на 15 дней? В НАН РБ назвали сроки

Опубликовано: 13.01.2026 21:35 , Обновлено: 13.01.2026

Государственный центр по гидрометеорологии (Белгидромет) сможет начать делать прогнозы на 15 суток вместо стандартных трёх, которые белорусы получают сейчас. Правда, это произойдёт не в ближайшее время. Во всяком случае, так пообещали в НАН РБ.

Сейчас белорусы вынуждены в большинстве своем полагаться на прогнозы на неделю вперёд в телефонах и в СМИ. Естественно, точность таких предсказаний никто не гарантирует.

[inf]На данный момент, согласно данным самого Белгидромета, оправдываемость прогнозов на сутки вперёд составляет выше 98%, на вторые-третьи сутки — выше 97%. Точность предупреждений об опасных явлениях — 98,1%.[/inf]

По словам директора Института природопользования НАН (Национальной академии наук) Беларуси Сергея Лысенко, специальную умную систему по среднесрочному прогнозированию погоды передадут Белгидромету только в 2027 году.

Белгидромет перечислил все аномалии погоды в 2025 году. Будет с чем сравнить 2026

“В этом (2025) году мы ввели в Белгидромет систему для повышения точности краткосрочных прогнозов погоды. Сейчас реализуем проект первой в Беларуси системы среднесрочного прогнозирования на 10–15 дней с использованием искусственного интеллекта — на уровне лучших мировых аналогов”, — заявил Сергей Лысенко.

Учёный уточнил, что систему разрабатывают собственными силами, и в 2026 году, а уже потом передадут Белгидромету.

“Эта система будет прогнозировать в том числе осадки — самый трудный параметр. Искусственный интеллект использует разные модели для комплексного прогноза, адаптированного именно для территории Беларуси. Он учитывает все локальные факторы, поэтому точнее, чем у нас, никто не даст”, — похвалился учёный.

Кстати, ранее в Белгидромете сообщили, что 2025 год стал пятым самым тёплым за всю историю наблюдений в Беларуси. Посмотрели, что запомнилось белорусским синоптикам в прошлом году.

Белгидромет перечислил все аномалии погоды в 2025 году. Будет с чем сравнить 2026