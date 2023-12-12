Зачем перед Новым годом покупать воздушные шары? Вот как это поможет сэкономить

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Опубликовано: 12.12.2023 10:01 , Обновлено: 11.12.2023

В преддверии одного из самых долгожданных праздников многие из нас стремятся создать уютную и праздничную атмосферу в своем доме. Однако именно перед Новым годом возрастает не только желание украсить комнаты, но и траты на декор. Однако, есть и бюджетные способы, которые помогут сэкономить на дорогостоящих украшениях. Понадобятся только воздушные шарики, которые можно купить в магазинах за копейки или заказать в интернете.

Зачем нужны воздушные шарики?

Оказывается, эти воздушные мешочки могут легко заменить новогодние шары для елки. Такой трюк пригодится, если вы полностью хотите изменить цветовую гамму своего дерева, однако не хотите или не можете тратить деньги на новые украшения.

Также способ подойдет, если новогодние игрушки уже испортились (например, исцарапались или выцвели). Благодаря воздушным шарикам они обретут совершенно новый вид, и вы с гордостью будете украшать свою елку.

А еще это хорошая возможность провести время с детьми, которые любят помогать родителям в различных делах. Наряжая елку, они наверняка получат массу удовольствия.

Ниже вы найдете подробную инструкцию по преображению старых елочных украшений.

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Как обновить елочные игрушки?

Все, что вам нужно сделать, - это купить упаковку однотонных воздушных шаров и запастись ножницами. Кстати, в магазинах часто продают воздушные шары с блестками и праздничными узорами - они тоже могут отлично подойти.

[info_b]Отметим, что одноцветная или двуцветная елка выглядит более целостно и элегантно, чем елка с множеством разноцветных украшений без определенного стиля.[/info_b]

Затем соберите все елочные игрушки, которые есть у вас дома. Лучше всего подойдут те, у которых ярко выраженная текстура и интересная форма. Снимите с каждой безделушки колпачок.

Возьмите воздушный шар и отрежьте половину хвостика, а затем растяните эластичный материал так, чтобы можно было натянуть его на игрушку. Он моментально обернется вокруг украшения! Излишки в виде хвостика плотно сверните, а поверх наденьте колпачок.

[link href=“https://www.tiktok.com/@illustriousandy?refer=embed” title=“@illustriousandy” target=“_blank” rel=“noopener”] @illustriousandy [/link] changing all my ornaments without spending a bunch of money! [link href=“https://www.tiktok.com/tag/christmasdecor?refer=embed” title=“christmasdecor” target=“_blank” rel=“noopener”] #christmasdecor [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/diy?refer=embed” title=“diy” target=“_blank” rel=“noopener”] #diy [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/christmasdiy?refer=embed” title=“christmasdiy” target=“_blank” rel=“noopener”] #christmasdiy [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/christmas?refer=embed” title=“christmas” target=“_blank” rel=“noopener”] #christmas [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/ornaments?refer=embed” title=“ornaments” target=“_blank” rel=“noopener”] #ornaments [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/christmashack?refer=embed” title=“christmashack” target=“_blank” rel=“noopener”] #christmashack [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/christmastree?refer=embed” title=“christmastree” target=“_blank” rel=“noopener”] #christmastree [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Jingle-Bell-Rock-6814378818761918465?refer=embed” title=”♬ Jingle Bell Rock - Bobby Helms” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Jingle Bell Rock - Bobby Helms [/link]

[info_b]К слову, видеолайфхак набрал в интернете более 18,6 млн просмотров, 1,7 млн лайков и почти 6 тыс. комментариев.[/info_b]

Этот трюк - простой и недорогой способ преобразить ваши украшения. Вы можете смешивать цветовые сочетания и создавать новые композиции.

Добавьте несколько лампочек и ленточек — и ваша елка приобретет совершенно новый вид.

Ранее Телеграф писал, что одной из самых приятных обязательных задач предновогоднего периода является украшение ёлки. Однако, в этом приятном занятии для многих кроется немало раздражающих моментов. Один из них связан с развешиванием световой гирлянды. Обмотать вокруг ёлки провод со светящимися огоньками так, чтобы они не запутались в мишуре, не закрывали собой игрушки и горели красиво, как в любимых рождественских фильмах, не многим удаётся с первого раза. Оказывается, многие просто делают это “неправильно” и существует простой способ украсить ёлку “огоньками” без лишних мучений.

Многие белорусы неправильно вешают гирлянду на ёлку. Этот способ облегчит процесс украшения