Как звучат самые длинные топонимы мира и Беларуси? Попробуйте их произнести

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Опубликовано: 08.08.2024 13:31 , Обновлено: 15.11.2024

Названия некоторых городов, поселков и деревень бывают не только забавными, но и весьма тяжело произносимыми. Особенно это относится к топонимам, имеющим рекордное количество букв. Так, например, далеко не каждый сможет произнести название деревушки в Уэльсе и холма в Новой Зеландии. Как они звучат и какое самое длинное название населённого пункта встречается в Беларуси?

Самый длинный топоним в мире

На первый взгляд название места, носящего звание самого длинного топонима в мире, напоминает набор букв, который создала пробежавшая по клавиатуре кошка. Оно состоит из одного слова из 86 букв и пишется следующим образом:

«Tetaumatawhakatangihangakoauaotamateaurehaeaturipukapihimaungahoronukupokaiwhenuaakitanarahu» .

Носит его 85-метровый холм в Новой Зеландии. Дословно название переводится как «Вершина холма, где Таматеа, человек с большими коленями, покоритель гор, пожиратель земли и путешественник, играл на флейте для своей возлюбленной».

В Сети не так много видео с людьми, которые могут его произнести.

https://www.youtube.com/watch?v=b9DcTKtSES8#t=00m02s

https://www.youtube.com/watch?v=rc31FKKL69U#t=00m07s

Второе место принадлежит небольшому городку, который находится на северо-западе Уэльса (остров Англси, Великобритания).

Он насчитывает целых 58 букв, которые, вероятно, очень сложно запомнить.

Пишется это название следующим образом:

«Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch».

Для удобства его часто сокращают до Llanfairpwll или Llanfair PG .

Деревушка является излюбленным местом многих туристов, и не в последнюю очередь из-за своего названия. У таблички, с которым любят пофотографироваться.

Как же это название звучит?

https://www.youtube.com/watch?v=WwYAuvBcQ1Y#t=00m36s

А теперь можете послушать медленнее.

https://www.youtube.com/watch?v=KX_Rv5KHj1A#t=00m03s

В переводе на русский это означает: «Церковь Святой Марии на пруду среди белого орешника возле водного водоворота под красной пещерой у церкви Святого Тисилио».

В Уэльсе до 2007 года также существовало оригинальное 68-буквенное название железнодорожной станции — «Gorsafawddacha’idraigodanheddogleddollônpenrhynareurdraethceredigion», что в переводе означало «Станция Мауддах и ее зубы дракона на северном маршруте вдоль золотого пляжа залива Кардиган».

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Какое самое длинное название в Беларуси?

Произнести самое длинное название населённого пункта в Беларуси должно быть не так сложно. Оно принадлежит деревне в Логойском районе и содержит всего 24 буквы, но с пробелом. Это Староганцевичская Слобода.

Самые маленье названия в Беларуси носят хутор Ор в Кобринском районе, деревня Шо (в Глубокском) и Яя (в Браславском).

Недалеко в этом вопросе ушли и соседки Беларуси.

В России самым длинным топонимом, но уже без пробела, является название села Кременчуг-Константиновское в Кабардино-Балкарской республике. 25 букв. Есть также названия без дефиса, но с 24 буквами. Станица “Старонижестеблиевская в Краснодарском крае и деревня Верхненовокутлумбетьево в Оренбургской области.

В Польше - городок в Жешувском повяте с названием Wólka Sokołowska koło Wólki Niedźwiedzkiej , который дословно звучит как “Вулька Соколовская возле Вульки-Недзведской”. 38 букв с пробелами.

В Украине рекордным является 17-буквенный Староконстантинов в Хмельницком районе.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в TikТok завирусилось видео, в котором белорус рассказал, как называют ягоды ирги на его родине и в деревне его супруги. Оказалось, что названия отличаются. Молодой человек спросил комментаторов об их вариантах, и оказалось, что их существует более полусотни.

В TikTok показали ягоду, для которой у белорусов есть более 50 названий. А как ее называете вы?