В TikTok показали ягоду, для которой у белорусов есть более 50 названий. А как ее называете вы?
В TikТok завирусилось видео, в котором белорус рассказал, как называют ягоды ирги на его родине и в деревне его супруги. Оказалось, что названия отличаются. Молодой человек спросил комментаторов об их вариантах, и оказалось, что их существует более полусотни.
Автор видеоролика удивился тому, что знакомые ему с детства ягоды розмарина в деревне супруги называют черешней. Пользователи соцсети оставили свыше 500 комментариев под видео и рассказали, как называют эти ягоды в их регионах. Оказалось, что у белорусов существует более 50 вариантов. Какие?
” Бузина . В минской области это бузина!”, - написала одна из белорусок свой вариант под видео.
“У нас разынкi .Лагойскi раён”, - заявила ещё одна белоруска.
“У нас у вёсцы, Смаргонскі раён, называюць “ размОрыны ”, - рассказала ещё одна пользовательница.
“Моя бабушка всегда называла эти ягоды ” карынка ”. Могилевский район”, - поделился ещё кто-то в комментариях.
” Какалуша . Солигорский район, - ещё один вариант.
” Цмокла , Уздзенскі раён”, - ещё комментарий под видео.
” Жыды , Молодечненский район”, - написал кто-то.
В комментариях обнаружилось свыше 50 вариантов. Среди них:
- усатки,
- ирга,
- белая берёзка,
- вишнёвка,
- пирус,
- явор,
- дикий виноград,
- цыганский виноград,
- барбарис,
- барбэрус,
- разморыны,
- каралики,
- шура,
- курынки,
- калакалуша,
- мушмула,
- вильма,
- цмоква,
- жужморы,
- квиты,
- калошка,
- дыхота,
- шавковица,
- шалковица,
- катюша,
- погранички,
- сталярэс,
- мурэлі,
- морва,
- черноплодная рябина,
- нудики,
- кабавина,
- трускалкі,
- агатки,
- тярэшки,
- хлебница,
- кишмиш,
- шахны,
- прастэрник,
- разведки,
- грабина,
- бэз,
- амигдалы,
- чемчела
- и другие.
Стоит отметить, что научным названием этого растения всё же является ирга. Тем не менее в различных регионах Беларуси сохранились свои местные уникальные наименования.
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