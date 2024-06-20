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В TikTok показали ягоду, для которой у белорусов есть более 50 названий. А как ее называете вы?

В TikTok показали ягоду, для которой у белорусов есть более 50 названий. А как ее называете вы?
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🎥 Видео

В TikТok завирусилось видео, в котором белорус рассказал, как называют ягоды ирги на его родине и в деревне его супруги. Оказалось, что названия отличаются. Молодой человек спросил комментаторов об их вариантах, и оказалось, что их существует более полусотни.

Автор видеоролика удивился тому, что знакомые ему с детства ягоды розмарина в деревне супруги называют черешней. Пользователи соцсети оставили свыше 500 комментариев под видео и рассказали, как называют эти ягоды в их регионах. Оказалось, что у белорусов существует более 50 вариантов. Какие?

Бузина . В минской области это бузина!”, - написала одна из белорусок свой вариант под видео.

“У нас разынкi .Лагойскi раён”, - заявила ещё одна белоруска.

“У нас у вёсцы, Смаргонскі раён, называюць “ размОрыны ”, - рассказала ещё одна пользовательница.

“Моя бабушка всегда называла эти ягоды ” карынка ”. Могилевский район”, - поделился ещё кто-то в комментариях.

Какалуша . Солигорский район, - ещё один вариант.

Цмокла , Уздзенскі раён”, - ещё комментарий под видео.

Жыды , Молодечненский район”, - написал кто-то.

В комментариях обнаружилось свыше 50 вариантов. Среди них:

  • усатки,
  • ирга,
  • белая берёзка,
  • вишнёвка,
  • пирус,
  • явор,
  • дикий виноград,
  • цыганский виноград,
  • барбарис,
  • барбэрус,
  • разморыны,
  • каралики,
  • шура,
  • курынки,
  • калакалуша,
  • мушмула,
  • вильма,
  • цмоква,
  • жужморы,
  • квиты,
  • калошка,
  • дыхота,
  • шавковица,
  • шалковица,
  • катюша,
  • погранички,
  • сталярэс,
  • мурэлі,
  • морва,
  • черноплодная рябина,
  • нудики,
  • кабавина,
  • трускалкі,
  • агатки,
  • тярэшки,
  • хлебница,
  • кишмиш,
  • шахны,
  • прастэрник,
  • разведки,
  • грабина,
  • бэз,
  • амигдалы,
  • чемчела
  • и другие.

Стоит отметить, что научным названием этого растения всё же является ирга. Тем не менее в различных регионах Беларуси сохранились свои местные уникальные наименования.

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Ранее Telegraf.news писал о том, что экс-полузащитник сборной Англии по футболу и владелец клуба «Интер Майями» показал в TikTok, как собирает урожай зелёного лука в окружении своих кур. Пользователи соцсети оценили увлечение именитого спортсмена и сочинили множество шуток.

«Наш белорус с Новосёлак» — Дэвид Бэкхем показал в TikTok, как работает на грядках и выращивает кур

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