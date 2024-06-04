"Не дурите голову" — Ботаник раскрыл настоящее название "жасмина", но пользователи TikTok не поверили
Белорус-ботаник опубликовал на просторах Интернета видео с растением, которые в нашей стране все называют жасмином. Красивые и ароматные белые лепестки на зелёной веточке то и дело оказываются на кухне, чтобы радовать глаз. Однако эксперт предупредил: в Беларуси жасмина нет и не было. Тогда что это за куст такой?
“Друзья, многие видят в Минске вот такой декоративный кустарник с характерным запахом, и называют его жасмином. На самом деле в Беларуси жасмина нет вообще, это растение называется чубушник венечный”, — рассказал в начале ролика автор. Также он добавил, что родиной кустарника является Северный и Центральный Кавказ, а у нас в Республике он “в принципе, одичал”.
И действительно, на юге Европы кустарник стал одичавшим “беглецом”, либо рос там изначально в малочисленных местах. Также вполне возможно, что растение имеет гибридное происхождение.
“39 лет я ломала этот жасмин! А теперь принесу на кухню какой-то чубушник?” — выразила своё негодование одна из пользовательниц TikTok.
“Жасмин он и в Африке жасмин!” — написала в комментариях ещё одна женщина, на что автор не без юмора ответил, что “жасмин как раз в Северной Африке и можно встретить”.
“Со мной такое уже было, когда узнал, что виноград сорта “Изабелла”, что так распространён у нас в Беларуси, вовсе не “Изабелла”. И вот опять!” — поделился личным опытом ещё один пользователь видеоплатформы.
“Это наш жасмин. Не дурите голову”, — категорически высказалась другая белоруска.
К слову, настоящий жасмин относится к семейству маслиновых, обладает сильным сладким запахом, белыми или жёлтыми цветками, однако в средней полосе России и, соответственно, в Беларуси, не встречается. Основные места его обитания — субтропический и тропические регионы. В частности, в Южной и Юго-Восточной Азии цветки жасмина используются как украшение, а в Индонезии он — непременный атрибут наряда невесты на традиционных свадебных церемониях.
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