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Опубликовано: 21.01.2025 17:58 , Обновлено: 21.01.2025

Новость о том, что с 1 сентября 2025 года минские школьники должны сдавать мобильные телефоны на весь учебный день, вызвала бурную дискуссию среди белорусов в TikTok. Под видео, анонсирующим нововведение, разгорелись нешуточные споры. К обсуждению подключились как родители и учителя, так и сами школьники. Которые, впрочем, возможно, частично лукавят, ведь все мы знаем, как порой им хочется полистать ленту соцсетей на перемене или воспользоваться телефоном как шпаргалкой на уроке.

Многие пользователи выразили недовольство и обеспокоенность нововведением. Особую тревогу у родителей вызвал вопрос сохранности гаджетов.

«Передача материальных ценностей должна быть через определённый документ, а не визуальный осмотр, а также должно быть назначено определённое материально-ответственное лицо за гаджеты», — написал один из комментаторов.

«Кто и как будет отвечать за порчу или пропажу телефона?» — повторил другой.

Некоторые комментаторы (судя по всему, учителя) также выразили недовольство. «Теперь за каждую царапину будем ещё отвечать. Нам же мало забот…», — написала одна из них.

«Бедные учителя первых и последних уроков ?», — посочувствовал им другой комментатор.

«Cколько времени потребуется учителю на осмотр всех 25 телефонов на предмет сколов?» — задалась вопросом третья.

Прозвучали и вопросы, касающиеся «двойных стандартов», предположительно от учащихся: «А учителя почему не сдают телефоны перед уроками??» — спросил один из них. Другие предложили обходные пути: «Люди! Берите 2-ой телефон! Я так и делаю уже один год ?».

Прозвучали и голоса школьников, обеспокоенных возможной потерей связи с родителями: «А если мне должны позвонить? Вдруг мне плохо станет? Помогите мне, пожалуйста, я не хочу сдавать», — написал ещё один комментатор.

Некоторые комментаторы посмотрели на проблему шире, предлагая не запрещать, а интегрировать: «Легче забрать, чем включить в учебный процесс».

Конечно, есть и те, кто нововведение поддержал: «Нужно было давно так сделать. А если будут с собой брать по 2-3 телефона, то сразу отчислять из школы».

Напомним, с 1 сентября 2025 года в школах Минска должны заработать новые правила, ограничивающие использование мобильных телефонов учениками. Предполагается, что школьники будут сдавать свои гаджеты перед первым уроком и забирать их после окончания последнего, сообщило информагентство «Минск-Новости». В комитете по образованию Мингорисполкома пояснили, что эта мера призвана улучшить дисциплину и повысить вовлеченность детей в учебный процесс. Там отметили, что подобные правила, ограничивающие использование телефонов во время учёбы, прописаны в Государственном школьном стандарте, принятом ещё в 2022 году.

Некоторые школы Минска уже начали апробировать систему сдачи телефонов. Там отметили, что нововведение помогло улучшить общение между детьми на переменах и снизить количество случаев кибербуллинга.

Тем не менее единого порядка для всех школ пока нет. Каждое учреждение образования самостоятельно решает, как именно ограничивать использование телефонов и где их хранить, обсуждая этот вопрос с родителями.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство образования определило график проведения централизованного тестирования в 2025 году. Так, это испытание запланировали провести с 26 мая по 5 июня.

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