Как загнать монету в дом, передвинув 3 спички? Эту хитрую головоломку разгадывают единицы

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Опубликовано: 25.09.2024 14:33 , Обновлено: 25.09.2024

Загадки с применением спичек - одни из самых любимых головоломок с детства. Нередко такие задачки становятся настоящими бестселлерами в мире головоломок и подолгу вирусятся в интернете, вынуждая пользователей ломать голову в догадках. Так произошло и с головоломкой про дом и монету. Сможете ли вы загнать её внутрь, передвинув лишь 3 спички? Лишь единицы находят, как это сделать.

Многие интернет-головоломки становятся настоящими во многих странах мира. Одна из них - загадка домика с монетой из спичек. Для её решения нужно проявить некоторую хитрость и смекалку. И, как показывает практика, решить её удаётся далеко не всем.

Цель задачи - сделать так, чтобы монета оказалась внутри дома. При этом осуществить это действие нужно при помощи смены положения 3 спичек. Саму монету трогать нельзя. Сможете ли вы догадаться, какие спички и куда нужно передвинуть, чтобы затея удалась?

Используйте спички, палочки от мороженого либо зубочистки для решения этой головоломки. Фото: Telegraf.news

Для решения головоломки лучше представить её наглядно. Для этого воспользуйтесь монеткой (желательно размером поменьше), а также спичками либо зубочистками. Готовы? Начинайте.

[info_b]Небольшая подсказка: дом должен выглядеть домом, но он не обязательно должен «стоять» на земле. Важно лишь то, чтобы он сохранял первоначальную форму.[/info_b]

Решение

Если вы добрались до раздела с решением, то вы или нашли ответ, либо уже просто готовы сдаться. Если у вас не получилось, то не расстраивайтесь. Задачка непростая и требует достаточной смекалки.

[scryt_b title=“Нажмите здесь, чтобы увидеть ответ”]

Решение этой головоломки можно найти у пользователя с ником Puzzle Guy на на YouTube.

Сначала вам нужно переместить правую часть крыши, поставив спичку над монетой. Далее добавьте к ней правую стену, чтобы получить новую левую стену. Спичка, которая выполняла роль пола в доме, должна стать левой стороной новой крыши.

Нетронутыми остаются левая стена, левая часть крыши и монета. Как видите, дом сохранил свою форму, хотя и поменял местоположение.

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Ранее Telegraf.news предлагал попробовать свои силы в решении других головоломок со спичками. Сможете передвинуть 4 спички так, чтобы получилось 3 квадрата?

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