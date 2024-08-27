Как сделать 3 квадрата, передвинув 4 спички? Только самые сообразительные сделают это за 9 секунд

Опубликовано: 27.08.2024 15:29 , Обновлено: 27.08.2024

Задачки со спичками - многим знакомый с детства жанр головоломок. Несмотря на то что для многих их давно заменили всевозможные зажигалки, задачки с использованием спичек получили новую жизнь в Сети. Попробуйте решить эту головоломку с квадратами. Сможете передвинуть 4 спички так, чтобы получилось 3 квадрата?

Интеллектуальные и визуальные головоломки - отличное средство для проверки критического мышления и навыков решения проблем. Такие задачи не только стимулируют когнитивные процессы, но и улучшают концентрацию.

Эта задача призвана проверить сообразительность. Ваша цель — создать три квадрата, переместив всего четыре спички.

Это задача средней сложности, которую люди с интеллектом выше среднего и острым вниманием к деталям решают в мановение ока. Сможете ли вы справиться за 9 секунд?

Решение

Задав мысли правильное направление, вы наверняка не будете размышлять над этой задачей долго. Однако если вы всё же запутались, то можете просто посмотреть ответ, нажав на кнопку ниже.

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Чтобы сформировать 3 квадрата, достаточно, казалось бы, простого маневра: просто перенесите спички с уже стоящего квадрата.

После этой корректировки фигура трансформируется следующим образом:

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Если такие головоломки не даются вам просто, то это не должно быть причиной для расстройства. Возможно, вы просто устали и не смогли найти ответ сразу. Если же эта задача вас раззадорила и вам хочется ещё, то можете попробовать и другие головоломки со спичками, которые ранее предлагал решить Telegraf.news.

Например, вы можете попробовать свои силы в решении 5 простых головоломок с передвижением спичек.

Эти 5 головоломок со спичками проверят вашу сообразительность. Куда переместить, чтобы получился правильный ответ?

Если вам хочется проверить свои математические способности, то попробуйте решить арифметическую головоломку с передвижением спичек.

Одна спичка и всего 10 секунд. Куда переместить, чтобы получился правильный ответ?