Как сделать 3 квадрата, передвинув 4 спички? Только самые сообразительные сделают это за 9 секунд
Задачки со спичками - многим знакомый с детства жанр головоломок. Несмотря на то что для многих их давно заменили всевозможные зажигалки, задачки с использованием спичек получили новую жизнь в Сети. Попробуйте решить эту головоломку с квадратами. Сможете передвинуть 4 спички так, чтобы получилось 3 квадрата?
Интеллектуальные и визуальные головоломки - отличное средство для проверки критического мышления и навыков решения проблем. Такие задачи не только стимулируют когнитивные процессы, но и улучшают концентрацию.
Эта задача призвана проверить сообразительность. Ваша цель — создать три квадрата, переместив всего четыре спички.
Это задача средней сложности, которую люди с интеллектом выше среднего и острым вниманием к деталям решают в мановение ока. Сможете ли вы справиться за 9 секунд?
Решение
Задав мысли правильное направление, вы наверняка не будете размышлять над этой задачей долго. Однако если вы всё же запутались, то можете просто посмотреть ответ, нажав на кнопку ниже.
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Чтобы сформировать 3 квадрата, достаточно, казалось бы, простого маневра: просто перенесите спички с уже стоящего квадрата.
После этой корректировки фигура трансформируется следующим образом:
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Если такие головоломки не даются вам просто, то это не должно быть причиной для расстройства. Возможно, вы просто устали и не смогли найти ответ сразу. Если же эта задача вас раззадорила и вам хочется ещё, то можете попробовать и другие головоломки со спичками, которые ранее предлагал решить Telegraf.news.
Например, вы можете попробовать свои силы в решении 5 простых головоломок с передвижением спичек.
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