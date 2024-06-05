Как сделать три квадрата из четырех? Можно переместить только три спички
Головоломки со спичками пользуются огромной популярностью у пользователей интернета. Эта тоже вряд ли оставит любителей загадок равнодушными. Как сделать три квадрата из четырех, если вы можете передвигать только три спички? Проверьте, сможете ли вы справиться с этой задачей.
Головоломки со спичками, в которых нужно переставить одну спичку так, чтобы получилось правильное уравнение, - неизменный хит интернета. Они развивают логическое мышление и проницательность. Кроме того, это отличный способ провести свободное время.
Над этой головоломкой ломали голову многие, пытаясь составить три квадрата, передвигая три спички. Возможно, вы даже встречали ее в некоторых телевизионных викторинах. Однако не всем удается ее разгадать.
Как и другие головоломки подобного типа, эта кажется простой на первый взгляд, но на самом деле это не так. Чтобы найти решение, требуется проницательность и изобретательность.
Решение
У вас есть большой квадрат из спичек, составленный из четырех маленьких квадратов. Задача - переместить три спички таким образом, чтобы четыре маленьких квадрата превратились в три. Как это сделать?
Прежде всего, пробуя комбинации при перестановке спичек. Это самый лучший способ решения головоломок такого типа. Тем более что ничего хитрого в ней нет. Решение спрятано не в центре большого квадрата, а по его сторонам.
Все, что вам нужно сделать, - это вытащить три спички из сторон, а затем «добавить» новый квадрат. Таким образом, образуется всего три квадрата, которые пересекаются в вершинах.
Какие спички нужно передвинуть, чтобы получилось решение, вы найдете ниже.
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На самом деле, вы можете сделать три квадрата из четырех несколькими способами (все они похожи). Но спички обязательно нужно доставать из сторон большого квадрата, а не из центра.
Вот одна из версий (спички, которые нужно передвинуть, мы выделили черным):
Второй вариант:
А вот и третий способ:
И, наконец, четвертый:
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Удалось ли вам самостоятельно решить эту головоломку?
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Ранее Telegraf.news предлагал бросить вызов своей логике и проверить свои математические способности? В этом круге скрывается закономерность, которую нужно разгадать! Найдёте недостающее число, или задача окажется слишком сложной для вас?
Проверьте, сможете ли вы разгадать эту числовую головоломку. Или слишком сложно?