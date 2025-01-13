Как выиграть в "камень, ножницы, бумага"? Эксперт раскрыл принцип "простой психологии"

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Опубликовано: 13.01.2025 15:02 , Обновлено: 13.01.2025

"Камень, ножницы, бумага" известная с ранних лет игра, в которую многие продолжают играть и во взрослом возрасте. Это простой и быстрый способ провести жеребьёвку или разрешить мелкий спор. Считается, что победу определит удача, но есть ряд хитростей, которые увеличат вероятность победы во много раз. Игровой дизайнер Ник Метцлер рассказал в TikTok как побеждать друзей при помощи "простой психологии".

Классические «Камень, ножницы, бумага» включают в себя три жеста, которые каждый из игроков демонстрирует оппоненту наугад. Предполагается, что вероятность выбора того или иного жеста одинакова и составляет 33%. Однако, по словам американского гейм-дизайнера Ника Метцлера, это не совсем так.

Как выиграть в первой партии?

Эксперт объяснил, что, проговаривая жесты игры вслух, люди чаще выбирают первое или последнее произнесённое действие.

«Поэтому, когда они говорят «камень, ножницы, бумага», они с большей вероятностью выберут «камень» или «бумагу»», — рассказал он на своей странице в TikTok.

Исходя из этого, эксперт рекомендует в первой партии выбирать «камень».

«Таким образом, вы можете либо сыграть вничью, либо победить», — объяснил он.

Также он отметил, что большинство людей редко начинает игру с «бумаги». Это логично, ведь, как показывает опыт, если начать с бумаги, можно сразу проиграть, поскольку большинство выбирает камень или ножницы.

«Поскольку ножницы выбираются в половине случаев, с бумагой вы проиграете с большей вероятностью. Так что да, начинать с бумаги — не лучшая стратегия», — рассказал Ник Метцлер.

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Как выиграть в игре до двух побед?

В случае, если вы играете до двух побед, дальнейшие раунды будут немного сложнее. Ведь следующий ход вашего соперника будет учитывать ваши предыдущие ходы.

Стратегия Метцлера выглядит следующим образом. Он начинает с камня, и если выигрывает, то переключается на бумагу или ножницы. Если в первом раунде ничья, то он снова выбирает камень.

«Ну, если кто-то выберет бумагу, отдайте ему победу. Ведь кто начинает с бумаги? Насколько это смешно?» — смеясь, объяснил эксперт.

Несколько пользователей TikTok в комментариях к видео обсудили стратегию и то, будут ли они использовать ее в своей следующей игре.

«Теперь я отправлю это всем, с кем играю в “камень, ножницы, бумага”, а потом начну с БУМАГИ», — пошутил один из пользователей.

https://www.tiktok.com/@nickmetzler1/video/7457176121763695902?q=nickmelzler1&t=1736765453461

Несколько пользователей TikTok в комментариях к видео обсудили стратегию и то, будут ли они использовать ее в своей следующей игре.

«Теперь я отправлю это всем, с кем играю в “камень, ножницы, бумага”, а потом начну с БУМАГИ», — пошутил один из пользователей.

Другой согласился с этой стратегией, написав:

«Я не уверен, смогу ли я когда-нибудь использовать это во взрослой жизни. Но я на 100% использую бумагу каждый раз».

Ещё один комментатор призвал “бросать одно и то же каждый раз», чтобы “получить преимущество”.

А кто-то поделился своим «супер-читом»: следить за рукой соперника, когда та опускается, и реагировать. Но рефлекс должен быть быстрым.

Хотя стратегия Метцлера не имеет конкретной научной поддержки, есть исследования, доказывающие, что большинство людей действительно склонны выбирать вариант, который им представили первым. Это, среди прочего, подтвердило исследование Калифорнийского университета в Беркли.

«У людей и других животных первичность имеет силу, поскольку чрезмерное внимание уделяется первому встретившемуся случаю. То, что было пережито первым, запоминается лучше, сильнее вызывает привязанность, создает более прочную связь с собой, сильнее влияет на впечатления и более эффективно убеждает», — сказано в аннотации исследования.

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