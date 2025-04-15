"Как вам повезло!" - На Витебщине показали "белорусское сафари". Сколько животных в кадре?

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Опубликовано: 15.04.2025 16:07 , Обновлено: 15.04.2025

В TikTok опубликовали ролик, где показали "наше белорусское сафари" на Витебщине. Ни на кого не охотились, но автор видео встретил на одной местности немало животных. Комментаторы стали обсуждать такую удачу.

“Барсук, а это олень рядом. В одном кадре. Это как?” - спросил автор ролика. И тут же в кадр попал второй олень. Еще белорусы увидели лосей, журавля.

“Жаль, зубров не встретили”, - добавил мужчина. Судя по тегу к ролику, автор видео попал на “белорусское сафари” недалеко от туристического комплекса “Красный бор” в Верхнедвинском районе на Витебщине.

Кстати, животные себя вели спокойно: не убегали, а спокойно отходили от людей или же просто наблюдали.

“Людям, к сожалению, не надо знать такие прекрасные места”, - считает одна комментаторша.

“Как вам повезло, сразу столько интересного!” - позавидовала другая. Третья ждала появления медведя: “Так, а медведь где? Медведь должен быть”.

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“Радуйся, что без зубра, машину потом дорого восстанавливать. Эти ребята не особо любят транспорт”, - считает еще один пользователь TikTok.

Другая комментаторша рассказала, кого она встречает по дороге в деревню: “Моя дорога до деревни выглядит практически так. Только у меня еще кабаны, птицы, хищники вдоль дороги, кулики, лисицы и неопознанные. Природа наступает, раньше такого не было”.

Ранее Telegraf.news писал, что Белорусское общество охотников и рыболовов (БООР) предупредило водителей о “существенном увеличении” количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах страны в апреле и мае этого года. В объединении поделились статистикой и объяснили, каких именно животных во второй половине весны водители рискуют внезапно встретить на своем пути.

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