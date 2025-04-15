"Ожидается существенное увеличение количества ДТП" - В БООР назвали самых опасных диких животных на дорогах Беларуси

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 15.04.2025 14:31 , Обновлено: 15.04.2025

Белорусское общество охотников и рыболовов (БООР) предупредило водителей о "существенном увеличении" количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах страны в апреле и мае этого года. В объединении поделились статистикой и объяснили, каких именно животных во второй половине весны водители рискуют внезапно повстречать на своём пути.

Согласно статистике БООР и Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте, в 2025 году отмечен “значительный рост” количества ДТП, в которых пострадали или вовсе погибли охотничьи животные, которые относятся к нормируемым видам.

[info_b]В Беларуси к нормируемым видам относятся два вида птиц - глухарь и тетерев, два вида пушных животных - бобр и выдра, и восемь видов копытных:

зубр (резервный генофонд),

кабан,

косуля,

лань,

лось,

муфлон,

олень благородный,

олень пятнистый.[/info_b]

Именно последняя группа - копытные - с весенним потеплением начинают проявлять повышенную активность, в том числе, чаще оказываются на проезжей части, повергая угрозе и себя, и автомобилистов.

Согласно статистике за первый квартал этого года в Беларуси произошло 720 аварии с участием охотничьих животных нормируемых видов. В них было травмировано 735 животных (включая летальные исходы) 735 животных. По сравнению с первым кварталом прошлого года, число ДТП и травмированных животных увеличилось на 116 (по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - больше на 128 ДТП и 125 животных, по сравнению с 2022 годом - больше на 335 ДТП и 337 животных, по сравнению с 2021 годом - больше на 280 ДТП и животных).

Как показала статистика, за отчётный период под колёса авто стали реже попадать благородные олени (на 13 случаев меньше или -41,9%), а вот случаи встречи с этими животными, наоборот, участились:

лось - на 43 погибших животных больше или +39,3%

косуля - на 82 больше или +17,7%,

кабан - на 6 больше или +46,2%.

Чтобы избежать ДТП с диким животным в БООР и Природоохране рекомендовали водителям проявить “повышенную бдительность” на тех автомобильных дорогах, которые проходят через угодья.

[info_b]Напомним, в случае ДТП с животными в Беларуси запрещается увозить с собой сбитого зверя и уезжать с места ДТП, иначе водителя могут привлечь к административной ответственности не только за оставление места аварии, но и приравнять его к незаконной охоте. А за это в Беларуси предусмотрена уже уголовная ответственность - с лишением свободы на срок до 6 лет .[/info_b]

До 6 лет тюрьмы. В ГАИ предупредили белорусских водителей об ответственности за «незаконную охоту» на дорогах

Ранее Telegraf.news рассказал, что в марте этого года начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуи (Минлесхоз) Александр Козорез назвал три вида диких животных, численность которых за последние 30 лет увеличилась в 4-11 раз.

«Не очень комфортно себя чувствуют» — В Минлесхозе отчитались, каких диких животных в Беларуси стало больше в 4-11 раз