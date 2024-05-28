Как убедиться, что ваш партнёр "тот самый"? Эксперты назвали 5 фраз, которые в этом помогут

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Опубликовано: 28.05.2024 13:37 , Обновлено: 28.05.2024

Несмотря на то что фильмы учат нас, что большая любовь на всю жизнь основана на грандиозных жестах и самопожертвовании, в реальности все обстоит совсем иначе. По мнению специалистов, определить, встретили ли вы "того самого", можно по словам, которые звучат из его уст. Вам интересно узнать, что нужно услышать от мужчины, чтобы быть уверенной в своем партнере?

Романтические комедии и диснеевские сказки приучили нас к тому, что настоящая любовь - это постоянная неуверенность в себе, бегство друг от друга и героические поступки, такие как, например, клишированная погоня за любимым в аэропорту. Из-за этого нам порой сложно осознать, что, оценивая поведение своего мужчины, мы должны обращать внимание совсем не на сцены из фильмов, а на совершенно другие детали.

В связи с этим стоит помнить, что в реальных отношениях важны прежде всего маленькие жесты, уважение или открытое общение - именно на них строятся отношения на всю жизнь. Так как же понять, тот ли мужчина, с которым вы сейчас находитесь в отношениях, «тот самый»? Эксперты сайта Psychologytoday.com составили список утверждений, которые вы должны часто слышать от партнера, с которым хотели бы провести всю жизнь.

«Мы в этом вместе»

Эксперты не сомневаются, что настоящие отношения с потенциалом - это игра на одну цель. Поэтому важно быть рядом с партнером, который в любой кризисной ситуации окажется рядом, поддержит вас и признает вашу проблему своей.

Поэтому слова «Мы вместе» - это ключ к созданию крепкой связи и ощущению того, что вы с партнером вместе сможете противостоять всему миру и ничто вас не остановит. Подобное заявление также выражает готовность мужчины преодолевать трудности вместе с вами, и вы можете быть уверены, что, что бы ни случилось в вашей жизни, он не откажется от ваших отношений и не оставит вас одну, когда все перестанет идти своим чередом.

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«Я горжусь тобой»

Кадр из фильма "Свадебный переполох"

Еще одно признание крайне редко встречается в некоторых отношениях, а успехи, которых добиваются женщины, мужчины воспринимают как своего рода оскорбление и попытку занять доминирующее положение в отношениях.

Поэтому если ваш партнер часто говорит вам, как он рад вашим успехам, это признак того, что он очень сильно и бескорыстно привязан к вам. Кроме того, он понимает, что вы - амбициозная женщина, которая может многого добиться как в личной, так и в профессиональной сфере.

Также этими словами он показывает, что относится к вам не как к сопернице или неполноценной, а как к равному партнеру, который заслуживает успеха так же, как и он.

«Я хочу знать, что ты чувствуешь».

На первый взгляд эти слова могут показаться крайне банальными, но во многих отношениях, даже давно сложившихся, разговоры об эмоциях практически не ведутся. А когда конфронтация все же происходит, она обычно заканчивается ссорой, а в крайних случаях - разрывом. Это происходит из-за того, что мы скрываем друг от друга всевозможные эмоции, которые необходимо обсуждать, как только они возникают в нас.

Поэтому, если ваш партнер открыто говорит о своих чувствах и хочет, чтобы вы не оставались в долгу перед ним, это знак того, что он предлагает свою эмоциональную поддержку, и вы можете быть уверены, что он всегда будет готов к серьезному разговору.

«Я верю в тебя»

Эмоциональная поддержка со стороны партнера - еще один чрезвычайно важный момент. Она имеет огромное значение, когда речь идет об укреплении вашей уверенности в себе и достижении мечты. И хотя вы сами, безусловно, знаете о своих возможностях, уверенность в том, что ваш партнер придерживается того же мнения, дает необходимую мотивацию для действий и новых признаний. Такие слова также являются доказательством того, что ваш партнер доверяет вашим решениям и верит в ваш успех.

«Я люблю тебя такой, какая ты есть»

Кадр из фильма "Любовь зла"

Последнее признание не менее важно, чем остальные, и показывает, что ваш партнер принимает вас со всем тем, что вы можете ему предложить. А это, в свою очередь, ведет к здоровым и длительным отношениям.

Когда ваш партнер говорит, что любит вас таким, какой вы есть, он не просто бросается банальностями, а действительно доказывает, что принимает ваши недостатки и достоинства.

Это утверждение также является основой для повышения вашей самооценки и чувства, что вы достаточны именно таким, какой вы есть. Это также даст вам уверенность в том, что вам не нужно притворяться с ним или пытаться оправдать ожидания, которые вы не можете оправдать.

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