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Как распознать токсичные отношения? Вот три примера "красных флагов", которые многие считают "нормальными"

Как распознать токсичные отношения? Вот три примера "красных флагов", которые многие считают "нормальными"
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Сейчас все чаще говорят и читают о токсичном поведении, которое портит межличностные отношения и отравляет жизнь. Иногда, когда мы слишком привязаны к человеку, нам трудно заметить так называемые красные флаги. Вот три распространенные манипулятивные техники, которые используют токсичные люди

[info_b]Термин «красный флаг» используют для обозначения определенных поведенческих, эмоциональных или ситуационных признаков. Они могут выглядеть совершенно обычно, но если присмотреться и обдумать мотивы, многое расскажут о партнере.[/info_b]

Самые распространенные красные флаги в отношениях

Самым распространенным токсичным поведением является «тактика жертвы». Это значит, что человек постоянно считает себя жертвой. Он или она утверждает, что его или ее действия не подлежат осуждению и что во всем виноват остальной мир. Подобные манипуляции часто происходят в партнерстве, дружбе или отношениях с членами семьи. На это стоит обратить особое внимание.

Такие люди в спорах пытаются вызвать у собеседника чувство вины. Они утверждают, что виноваты именно вы, и не признают собственных ошибок или не хотят их признавать. Таким людям трудно признать, что они вели себя неправильно.

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Оскорбления превращают в шутку

Еще один прием манипуляции, встречающийся в токсичных отношениях, - трюк «это всего лишь шутка». Это означает, что человек плохо отзывается о вас или чем-то оскорбляет вас, а когда вы указываете ему на это, он заявляет, что это всего лишь невинная шутка. Манипулятор прячется за маской «такого чувства юмора» или обвиняет вас в том, что вы не поняли его или ее невероятно «смешную» шутку.

Он также может попытаться обвинить вас в отсутствии чувства юмора. Однако в таких ситуациях стоит помнить, что именно вы устанавливаете свои границы. Если вы чувствуете, что вас что-то обидело или смутило, собеседник должен это понять. Особенно если он заботится о вашем комфорте.

Фото иллюстрационное
Фото иллюстрационное

Маскировка злобы

Третье токсичное поведение, которое набирает обороты, - это «маскировка злобы». Это означает, что манипулятор оскорбляет вас, а затем пытается оправдаться тем, что делает это ради вашего блага. Он даже может считать себя «героем» в этой ситуации. «В конце концов, я же честен, так стоит ли мне лгать?» - эти слова часто используют токсичные люди, которые оскорбляют других.

При этом они пытаются оскорбить вас, не испытывая последствий. Помните, что критику можно высказывать конструктивно, не задевая чьих-то чувств.

Если вы чувствуете, что застряли в токсичных отношениях, стоит обратиться к специалисту, например к психологу или психотерапевту. Очень важно заботиться о своем психическом здоровье.

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