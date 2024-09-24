Этот алкогольный напиток может исчезнуть без летучих мышей. Учёные назвали причину

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Опубликовано: 24.09.2024 09:37 , Обновлено: 24.09.2024

Немногие знают, но появление некоторых алкогольных напитков невозможно было бы представить без участия абсолютно неожиданных посредников. Так, мексиканцы едва ли изобрели бы текилу, если бы не летучие мыши. Этот удивительный факт известен немногим, но это правда. Рассказываем, как связаны эти животные со знаменитым мексиканским алкоголем и почему сейчас и те, и другие могут пострадать без участия друг друга.

Дело в том, что летучие мыши наряду с другими животными отвечают за опыление ночных цветущих растений.

Этот фактор сыграл ключевую роль в вопросе опыления агавы - растения, которое как раз-таки и выступает в роли основного сырья для производства текилы.

Агава цветёт достаточно редко, и её большие жёлтые цветы, полные нектара, раскрываются по ночам. Этот процесс очень привлекает ночных опылителей. В особенности летучих мышей.

Нектар агавы - отличный источник пищи для этих животных. Потребляя нектар, они переносят пыльцу с одного растения на другое, что позволяет агаве размножаться.

Этот процесс крайне важен для поддержания генетического разнообразия агавы и обеспечивает иммунитет и здоровье этих растений.

Проблема агавы и вымирание летучих мышей в Мексике

Несмотря на такой продуманный природный механизм опыления агавы, современное производство текилы основывается в большей степени на выращивании бесполой (клонированной) голубой агавы (Agave tequilana). Такой вариант исключает необходимость опыления, однако приводит к сокращению генетического разнообразия агавы, делая растение более уязвимым к поражению болезнями.

Так, в 1999 году выращивание бесполой голубой агавы породило комбинированное грибковое и бактериальное заболевание, получившее название TMA ( Tristeza y Muerte de Agave , или «увядание и смерть агавы»). Эта болезнь растения сильно ударила по индустрии текилы, поразив около четверти голубых агав в поле. Из-за этого производителя потеряли около 200 миллионов долларов в 1999 году. Сейчас TMA поражает до 40 процентов растений агавы.

В Мексике продолжают выращивать и дикие агавы для производства других разновидностей мексиканских спиртных напитков, например, мескаля. В этом случае растения требуют опыления летучими мышами, чтобы выжить и размножаться в дикой природе. Но в данном случае речь не идёт об огромных плантациях.

Такая тенденция привела к сокращению численности летучих мышей в Мексике.

Загрязнение окружающей среды, вырубка лесов и изменение климата также угрожают их выживанию. Два вида летучих мышей, которые играют ключевую роль в опылении агавы – малая длинноносая летучая мышь ( Leptonycteris yerbabuenae ) и большая длинноносая летучая мышь (Leptonycteris nivalis ) уже занесены в список исчезающих видов.

Новость Телеграф

Текила спасёт летучих мышей?

Учёные полагают, что не давая агаве размножаться естественным образом и лишая таким образом летучих мышей основного источника пищи (нектара) производители спиртного напитка поставили под угрозу не только существование этого вида животных, но и жизнеспособность агавы в долгосрочной перспективе. Теперь в Мексике создано множество проектов и инициатив, призванных изменить ситуацию.

В 2023 году учёные провели исследование и выяснили, что в большей степени фермеры согласны позволить некоторой части агавы зацвести ради спасения животных и сохранения генетического разнообразия растения. В частности, исследователи рассматривали возможность внедрения денежной компенсации для фермеров за понесённые от эксперимента издержки. Однако, как оказалось, многие из них были готовы принять участие в инициативе и без денежного вознаграждения. Фермерское сообщество постепенно начало приближаться к осознанию роли летучих мышей в производстве текилы. Учёные полагают, что этот фактор может иметь решающее значение и для защиты этих животных.

Всё больше и больше производителей текилы начало принимать участие в инициативах по сохранению популяций летучих мышей. Такие программы, как «Текила, дружелюбная к летучим мышам», продвигают устойчивые методы выращивания агавы, учитывающие потребности опылителей, в том числе летучих мышей.

Плантации, участвующие в таких программах, позволяют агаве цвести, чтобы поддерживать естественный процесс опыления. Тем не менее проблема всё ещё остаётся животрепещущей.

Ранее Telegraf.news писал о том, что минчанка опубликовала в TikTok ролик, в котором показала залетевшую к ней в квартиру летучую мышь. Животное висело на шторе. Посмотрели, какие рекомендации дало МЧС в случае обнаружения дома летучей мыши.

«Говорят, через унитаз вылезают» — Минчанка показала залетевшую к ней в квартиру летучую мышь. Что делать в этом случае?