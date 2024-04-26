Как предотвратить раннее поседение? Вам понадобится лавровый лист

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Опубликовано: 26.04.2024 14:15 , Обновлено: 26.04.2024

Поседение волос - нормальный и закономерный процесс, которого не стоит стыдиться. Однако седина нравится не всем. В попытках замаскировать осеребрившуюся шевелюру женщины начинают прибегать к покраске волос, чем могут усугубить их качество. В случае если вы не хотите рисковать, а продлить цвет волос хочется, вы можете прибегнуть к использованию простого домашнего рецепта. Вам понадобится лавровый лист.

Заметив седые волосы на своей голове, не спешите их удалять или записываться к парикмахеру. Попробуйте воспользоваться ополаскивателем из лаврового листа, который легко и просто можно приготовить дома. Вы удивитесь, но этот натуральный и дешевый метод может оказаться очень эффективным.

Дело в том, что лавровый лист содержит антиоксиданты, которые защищают пряди от окислительного повреждения, то есть поседения. Также в лаврушке содержится марганец, который способствует выработке меланина, отвечающего за цвет волос. Ополаскиватель из этой специи может помочь в решении ещё трёх проблем с волосами. Он отлично устранит жирность волос, уменьшит их выпадение и окажет питательное действие, придав волосам здоровый блеск.

Что нужно делать?

Для приготовления ополаскивателя вам понадобится горсть лавровых листьев, например, 5 штук. Сложите их в миску, залейте кипятком (достаточно 0,5 л) и оставьте остывать на полчаса.

По истечении этого времени вымойте волосы обычным шампунем, нанесите кондиционер и смойте. После совершённых процедур воспользуйтесь приготовленным ополаскивателем. Процедите и вылейте его на влажные пряди по всей длине. Пользуйтесь этим средством 1 раз в неделю.

Маска для борьбы сединой

Для закрепляющего эффекта вы также дополнительно можете воспользоваться маской домашнего приготовления.

Для этого смешайте 2 столовые ложки кофе и 1 столовую ложку лимонного сока. Нанесите полученную маску на влажные волосы и, выдержав её 15 минут, тщательно промойте волосы. Кофе выступит натуральным красителем, а лимон укрепит пряди.

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