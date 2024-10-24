"Как кишат там, они везде" - Белоруска пожаловалась на "копченых" тараканов в минском магазине
Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором показала, как утверждает, "копченого" таракана, который лежал между кусками курицы на витрине в минском магазине торговой сети "Евроопт". Комментаторы принялись гадать, от чего "откинулось" насекомое.
“В “Евроопте” не только курочка копченая, но и тараканы”, - написала автор на видео.
“Таракан попробовал курицу и откинулся. Вот и покупай после такого”, - написал один комментатор.
“Ооо, работала в “Евроопте”, как кишат там, они везде и повсюду”, - поделилась другая.
“Не мешайте, он загорает”, - предположила третья.
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В одном из комментариев автор заявила, что “при сделанном замечании” работнице та “даже не шевельнулась пойти его [таракана] убирать”. Однако позже девушке, с ее слов, написали представители торговой сети. Что ответили, не сообщила.
“Это копченый сверчок, деликатес, “Евроопт” просто нащупывает рынок”, - высказал свое видение еще один пользователь TikTok.
“Не таракан, а комплимент от шефа. Что вы понимаете в высокой кухне?” - пошутил другой.
Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok опубликовали ролик, в котором автор показал, как утверждает, “живых глистов” в суши из витебского магазина “Евроопт”. Комментаторы, как обычно, принялись спорить, действительно ли это глисты или же их там быть не может.
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