"Я думала, это добавка" - В TikTok показали "живых глистов" в суши из витебского магазина. Комментаторы поспорили

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Опубликовано: 17.10.2024 13:01 , Обновлено: 25.04.2025

В TikTok опубликовали ролик, в котором автор показал, как утверждает, "живых глистов" в суши из витебского магазина "Евроопт". Комментаторы, как обычно, принялись спорить, действительно ли это глисты или же их там быть не может.

Автор показал упаковку Sushi Yammy, в одном из роллов было что-то червеобразное. “Предприятие находится в Молодечно по адресу улица Либава-Роменская, 161. За такими суши только к ним”, - написал под видео парень.

“В смысле глист, я их ела… Я думала, что это какая-то добавка”, - поделилась комментаторша под роликом.

“Как по мне, это проблемы глистов, что я их съем”, - пошутил другой.

Третий заявил, что “очень много работал с рыбой”. “Это физически невозможно. Рыба на заводах проходит столько всяких обработок”, - заверил он.

На это автор ролика ответил, что “работал с глистами”. “На этом фото видно, что глист вылез из внутренней части ролла и скрутился в комок. Его же не положили на рис, верно? Он выполз из рыбы”, - утверждает он.

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“Понято, принято, жуем тщательнее”, - отнесся к ситуации проще еще один юзер TikTok.

Другая комментаторша рассказала, что постоянно ест эти суши и глистов там не находила.

“Мне попался длинный белый. Чуть не вырвало. Больше там в жизни не куплю”, - поделилась третья.

Ранее Telegraf.news писал, что в белорусском магазине нашли закуску со свиной шерстью. Если быть точнее, то это чичаррон со вкусом хамона, который делают в Минске. Эту закуску как раз производят из жареной свиной шкурки.

В белорусском магазине нашли закуску со свиной шерстью. Это как?