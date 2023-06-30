Почему кошка переворачивается на спину, когда видит вас? Не пытайтесь гладить ее по животику

Опубликовано: 30.06.2023 10:29 , Обновлено: 29.06.2023

Кошки — одни из самых загадочных созданий нашей планеты. Они обладают своими уникальными повадками и поведением, которое порой оставляет нас в полном недоумении. Одним из таких странных моментов является поворот кошки на спину, когда она видит своих хозяев. Почему кошка делает это? Оказывается, то, что кошка переворачивается при виде вас, не означает, что вы должны гладить ее животик.

“Здорово, что ты здесь!”

Перекатывание на спине при виде своего хозяина может быть проявлением чувства комфорта и удовлетворения, особенно когда любимый человек возвращается домой после нескольких часов отсутствия. Ваше возвращение — это знак для кошки, что все в порядке.

Пушистик рад вашему возвращению и показывает, насколько он вам доверяет. Поэтому не балуйте его и не пытайтесь погладить по животику.

«Мне скучно!»

Также очень часто переворачивание на спину — это просто приглашение поиграть! Возможно, вашей кошке скучно, и она просто ищет развлечений. Хотите убедиться в этом? Возьмите игрушку и попробуйте начать игру - если это то, что нужно питомцу, он немедленно откликнется и начнет охотиться.

“Ты что-то забыл”

Перекатывание на спину может быть формой… напоминания. Конечно, многое зависит от контекста. Вы сидите, и вдруг к вам подходит кошка и ни с того ни с сего показывает вам свой животик? Посмотрите на часы - вполне вероятно, что это время кормления, игры или прогулки на поводке. Питомец ненавязчиво напоминает, что график — дело святое и пора переходить к следующему намеченному пункту.

“Внимание, я укушу!”

В редких случаях перекат на спину может быть признаком агрессии — сигнализирует о готовности к нападению. Когда кошка так лежит, она может атаковать всеми лапами и зубами одновременно. Тогда есть и другие признаки, такие как сильное виляние хвостом, шипение и/или рычание.

“У меня проблема”

Внезапные переворот на спину, сопровождающийся другими симптомами, можут свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Кошка вдруг начала переворачиваться, хотя раньше никогда этого не делала? Ищите другие аномалии в его поведении. Обратите особое внимание на такие симптомы, как:

более частое мяуканье;

испражнение вне лотка;

повышенная агрессия;

дезориентация;

нарушение сна.

Эти типы симптомов всегда означают, что вам нужно отвезти вашего питомца в ветеринарную клинику. Помните, что кошки могут долгое время маскировать заболевание и не показывать страданий — при появлении видимых признаков проблема обычно уже запущена. Поэтому, если что-то в поведении вашей кошки кажется вам необычным и тревожным, не медлите и вместе посетите клинику.

Почему кошка постоянно занимает ваше место? Есть простое объяснение

Издревле считается, что кошки обладают особыми магическими способностями, позволяющими им притягивать внимание людей и захватывать пространство. Но что на самом деле стоит за этим странным поведением? Мы нашли объяснение.

Почему кошка постоянно занимает ваше место? Есть простое объяснение