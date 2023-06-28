Почему кошка постоянно занимает ваше место? Есть простое объяснение

Опубликовано: 28.06.2023 11:26 , Обновлено: 28.06.2023

Кошки — загадочные создания, которые всегда умудряются занять наше место, будь то кресло, кровать или даже клавиатура компьютера. Издревле считается, что кошки обладают особыми магическими способностями, позволяющими им притягивать внимание людей и захватывать пространство. Но что на самом деле стоит за этим странным поведением? Мы нашли объяснение.

«Это мое кресло»

Кошки определенно любят ложиться в местах, которые часто используют их хозяева. Это может быть кресло, кухонный стул и даже половина кровати, на которой вы спите.

Кошки безошибочно находят такие места, которые словно магнитом притягивают их. Иногда это может быть мило, иногда забавно, но иногда и раздражающе. Бывает, что хочется отдохнуть в одном месте, а там становится слишком тесно… Некоторые люди уступают кошке место, а менее терпеливые пытаются ее согнать оттуда.

Почему ваше любимое кресло часто автоматически становится любимым креслом вашего питомца? Естественно, он совершенно не интересуется тем, что вы делаете. Также кошка выбирает конкретное кресло не потому, что оно исключительно мягкое и удобное. И, конечно, ее вряд ли заинтересует необычайно выгодное расположение мебели по отношению к телевизору.

Все дело в запахе — вашем запахе.

При чем тут ваш запах?

Ваша кошка занимает ваше пространство, потому что… оно сильно пахнет вами. Это очевидно — в конце концов, вы часто им пользуетесь. Однако ваш мурлыка смотрит на это иначе. Помните, что кошки метят свою территорию собственным запахом - так они чувствуют себя в большей безопасности. Они считывают запах, который вы оставляете после себя, аналогичным образом - раз вы оставили его в определенном месте в таком количестве, то это должно быть особенно безопасное и “проверенное” место. А раз так, то это идеальное место для кошачьего сна.

И тепло…

Конечно, это еще не все — если кошка занимает ваше место, например, когда вы ненадолго отлучаетесь в ванную, ее, вероятно, также привлекает оставленное вами тепло. Питомец с удовольствием воспользуется этим и займет нагретое место — это очевидно.

То, что у диванов и кресел есть спинки и - обычно - защищенные бока, тоже немаловажно. Все это вместе взятое позволяет вашей мурлыке чувствовать себя в безопасности и полностью расслабиться.

Почему кот облизывает вас, а потом внезапно кусает? Вот что он хочет этим сказать

Многие кошачьи повадки вызывают удивление. Например, когда кошка или кот лижет руку хозяина, а затем неожиданно сразу же вонзает в нее зубы. Что пытается таким образом сказать животное? Это значит, что вы ему нравитесь или наоборот? На эти вопросы есть несколько ответов.

Почему кот облизывает вас, а потом внезапно кусает? Вот что он хочет этим сказать