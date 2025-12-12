Видео коричневого снеговика набрало 3,3 млн просмотров - "В Беларуси каждый год так"

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Опубликовано: 12.12.2025 11:27 , Обновлено: 12.12.2025

В Tik-Tok завирусилось видео грязевика - единственного "снеговика", которого могут себе позволить белорусы этим декабрём. Ролик за пару дней набрал на платформе больше 3,3 млн просмотров и стал площадкой для оттачивания острословия белорусов, соскучившихся по настоящему декабрьскому снегу.

На кадрах - мужчина в костюме заморского Санта-Клауса на фоне абсолютно типичного декабрьского белорусского пейзажа версии 2025. Вместо укрытых снежным покрывалом ёлочек вдали белеют лишь стволы голых берёзок, вместо бескрайнего заснеженного поля, сливающегося с небом - сухая трава и чёрная грязь. Именно из неё-то виртуальный Санта и слепил коричневого “снеговика”.

Несмотря на то, что некоторые зрители заподозрили, что к созданию ролика приложил руку вездесущий ИИ (искусственный интеллект), многие отметили, что кадры совсем не фантастические. По словам многих, они полностью отражают суровую декабрьскую реальность заметно потеплевшего климата, по крайней мере в нашей Республике.

“В Беларуси каждый Новый год так”, - заметил один из комментаторов.

Зрители под роликом устроили настоящее соревнование в острословии и придумали коричневому “снеговику” не одно альтернативное название - от уже упомянутого грязевика до землевика и летовика.

“Какая зима, такой и снеговик”, - резонно заметила одна из зрительниц.

Кстати, белорусам уже сегодня синоптики посулили резкое похолодание, которое продержится как минимум на выходных. “Вторжение” холодной арктической воздушной массы должно начаться уже в пятницу, но, как показали последние расчёты, настоящие декабрьские морозы достанутся далеко не всем белорусам. К сожалению любителей настоящего зимнего вайба, жители некоторых районов страны, вероятнее всего, вообще не заметят существенных изменений погоды.

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