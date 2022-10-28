В России кратко пересказали «историческую» речь Путина для школьников

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Опубликовано: 28.10.2022 10:28 , Обновлено: 28.10.2022

Российская журналистка Ксения Ларина решила «кратко пересказать» речь президента РФ Владимира Путина, произнесенную на дискуссионном клубе «Валдай» 27 октября. Она сделала это «в помощь» школьникам и учителям.

Методичку опубликовало в Twitter медиа «Эхо».

«В помощь школьникам и учителям. Краткий пересказ исторической речи В.В. Путина на Валдайском форуме. Рекомендуется для обсуждения на уроках “Разговоры о важном”», — отметила Ларина.

Вот, какие цитаты (да, он действительно так говорил) отобрала журналистка:

https://twitter.com/ninosha777/status/1585682953811759106

Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал его речь «главным событием дня». Он пообещал, что речь Путина будут «анализировать, читать и перечитывать». И даже не раз, а «несколько дней».

Путин 27 октября выступит с речью, которую будут «читать и перечитывать» — Песков

Что еще сказал Путин?

Президент РФ заявил 27 октября во время выступления на Валдае, что не считает себя врагом Запада. Впрочем, потом уточнил, что их два, а договариваться он готов только с одним. В конце речи он пообещал всем землянам «самое опасное десятилетие».

Несмотря на обещания Дмитрия Пескова, президент России ничего принципиально нового не сказал. Но мы все равно собрали его основные тезисы.

Путин пообещал всей Земле «самое опасное десятилетие»