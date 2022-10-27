Путин пообещал всей Земле "самое опасное десятилетие"

Опубликовано: 27.10.2022 18:23 , Обновлено: 27.10.2022

Владимир Путин заявил 27 октября во время выступления на Валдае, что не считает себя врагом Запада. Впрочем, потом уточнил, что их два, а договариваться он готов только с одним. В конце речи он пообещал всем землянам "самое опасное десятилетие".

Что касается двух “Западов, то первый, по его словам, имеет общие “античные” корни с Россией и базируется на христианских ценностях. А вот другой - это “космополитичный, выступающий орудием либеральных элит”. С ним Владимир Путин сказал, что не будет мириться.

По его словам, он якобы уже предлагал дружить какому-то из “Западов”: «Давайте жить дружно, давайте вести диалоги и укреплять доверие, а значит мир. Мы были абсолютно искренними. Что же мы получили в ответ? По всем возможным направлениям сотрудничества «нет». На месте западных элит задумался бы о последствиях попыток сохранить свою гегемонию».

В конце своего выступления Владимир Путин пообещал Земле “самое опасное, непредсказуемое и важное десятилетие со времен Второй мировой войны”. И подедился мечтами, что доминирование Запада в результате завершится.

Несмотря на обещания Дмитрия Пескова, президент России ничего принципиально нового не сказал. Но мы все равно собрали его основные тезисы.

Что сказал Путин 27 октября:

США и Запад “дискредитировал доллар и другие резервные валюты”,

Призывал к созданию в мире «новых международных финансовых платформ, не зависящих от единого центра управления».

“Мы не предлагаем заменить “гегемонию Запада” на “гегемонию Востока”. Попросил начать “равноправный диалог”.

“Никто и никогда не сможет диктовать России, какое общество строить”

Запад якобы насаждает “потребительские стереотипы”, чтобы все покупали его продукцию. А поэтому ему необходима “вся планета как среда существования”.

Вспомнил про “отмену русской культуры”. А “либерализм изменился до неузнаваемости, до абсурда”.

Кстати, Владимир Путин почти не говорил о вторжении России в Украину. Видимо, из-за последних неудач на фронтах он решил не напоминать россиянам о СВО.

Единственное, он сказал, что не считает, что переоценил силы армии РФ. А приказ начать вторжение он отдал, потому что без РФ Донбасс и Луганск “одни не выживут”.

Начало войны с Украиной он оправдал “неизбежной логикой событий”, возникшей не по его вине.

Ранее Телеграф сообщил что президент РФ Владимир Путин 27 октября должен выступить на дискуссионном клубе «Валдай». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал это «главным событием дня».

Путин 27 октября выступит с речью, которую будут «читать и перечитывать» — Песков