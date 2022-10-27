Путин 27 октября выступит с речью, которую будут «читать и перечитывать» — Песков
Президент РФ Владимир Путин 27 октября должен выступить на дискуссионном клубе «Валдай». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал это «главным событием дня».
Он также пообещал, что речь Путина будут «анализировать, читать и перечитывать». И даже не раз, а «несколько дней».
Российские госСМИ анонсировали, что выступление российского президента начнется «после 16.00». Но во сколько точно — неизвестно.
Ранее Телеграф писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не передавал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому никакого «специфического послания» через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
Путин не передавал «специфическое послание» Зеленскому — Песков