Путин 27 октября выступит с речью, которую будут «читать и перечитывать» — Песков

Опубликовано: 27.10.2022 16:50 , Обновлено: 27.10.2022

Президент РФ Владимир Путин 27 октября должен выступить на дискуссионном клубе «Валдай». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал это «главным событием дня».

Он также пообещал, что речь Путина будут «анализировать, читать и перечитывать». И даже не раз, а «несколько дней».

Российские госСМИ анонсировали, что выступление российского президента начнется «после 16.00». Но во сколько точно — неизвестно.

Ранее Телеграф писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не передавал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому никакого «специфического послания» через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

Путин не передавал «специфическое послание» Зеленскому — Песков