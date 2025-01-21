«Спасли и отпустили в космос» - В МЧС пошутили о судьбе упавшего под Минском метеорита

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Опубликовано: 21.01.2025 15:46 , Обновлено: 21.01.2025

Сотрудники МЧС Беларуси в шутку заявили, что им известна судьба метеорита, упавшего в районе Смолевичей Минской области в декабре 2025 года. Помочь в поисках метеоритного вещества, которое могло не до конца сгореть в атмосфере, жителей региона на днях призвали сотрудники Минского планетария.

Новость об упавшем под Минском метеорите быстро облетела белорусский сегмент интернета. Не осталась она незамченной и для SMM-щиков белорусского МЧС, которые славятся на весь TikTok своими забавными (да ещё и полезными к тому же) роликами.

“Мы спасли его! И отпустили обратно в космос!” - шутя заявили авторы ролика.

Комментаторы, отдав должное юмору тех, кто ведёт официальный аккаунт спасательного ведомства в TikTok, поддержали шутку. Кто-то заботливо поинтересовался, покормили ли метеорит на дорожку, прежде, чем отправить в космос, кто-то уточнил, “как назвали малыша”.

“Надеюсь, он в благодарность не будет каждый год прилетать на встречу с вами”, - отметила одна из зрительниц то ли шутя, то ли всерьёз.

[info_b]О том, в районе каких белорусских деревень и посёлков, по расчётам специалистов, следует искать обломки метеорита, Telegraf.news писал в материале по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что недавно у белорусских SMM-счиков из МЧС появились конкуренты. Именно так публика в TikTok восприняла свежий ролик, опубликованный в аккаунте датской полиции, где стражи порядка задерживают “вора” под хит Naughty Boy “La La La”.

«У МЧС Беларуси появились конкуренты» — Полиция Дании взорвала TikTok пародией под мировой хит