Жителей Смолевичского района попросили поискать «необычные камни». Под Минском упал метеорит?

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Опубликовано: 20.01.2025 12:55 , Обновлено: 20.01.2025

25 декабря 2024 года в 17:29 камеры Белорусской метеорной сети зафиксировали над Минском ярчайший болид, сравнимый по яркости с полной Луной. Как сообщили в Минском планетарии, метеорит, предположительно, упал в районе Смолевичей, а общая масса выпавшего метеоритного вещества может достигать нескольких килограммов.

Специалисты рассчитали траекторию полёта космического тела и предполагаемую область падения фрагментов. По расчётам специалистов, обломки метеорита, вероятно, разбросаны по линии смолевичского микрорайона Рябый Слуп (фрагменты 10-50 г), Присынок (50-150 г), Калюга (150-300 г), Чёрный Лес (300-500 г) и Высокие Ляды (500 г — 1 кг).

Минский планетарий обратился к жителям этих населённых пунктов с просьбой «обращать внимание на необычные камни, которые лежат на поверхности». Там отметили, что метеорит может иметь чёрную обугленную корку с трещинами и сколами, чёрную оплавленную матовую поверхность или коричневый ржаво-бурый цвет. Также он должен быть плотным, не рыхлым и притягиваться магнитом.

Всех, кто стал свидетелем падения, а также тех, кто найдёт похожие на метеорит камни, просят присылать фото и видео на электронную [link href=“mailto:planetarium1965@gmail.com” target=“_blank” rel=“noopener”] почту [/link] Минского планетария или в специальную группу в [link href=“https://t.me/+xYifSGNOOjYyNDQy” target=“_blank” rel=“noopener”] Telegram [/link]. Также желательно записывать GPS-треки поисков.

Как отметили в планетарии, этот болид может стать шестым известным метеоритом, найденным на территории Беларуси. 19 января уже прошли первые поиски, организованные силами волонтёров.

Ранее Telegraf.news писал о подобных поисках и в Бобруйском районе. Тогда специалисты показали фото, как может выглядеть упавший метеорит.

Жителей Бобруйского района попросили поискать метеорит. Как выглядит?